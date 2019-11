Dal 2010 Rete Cowo® è il punto di riferimento per il Coworking Torino

(Milano, 5 novembre 2019) - Milano, 5 novembre 2019 - Torino è una città chiave nello scacchiere nazionale del Coworking. Non è un caso che la Rete Cowo®, Network di spazi che costituisce il punto di riferimento italiano per il settore, abbia stabilito la sua presenza nella città piemontese a partire dal 2010.

È trascorso quasi un decennio da allora e le strutture che afferiscono alla Rete Cowo® attive a Torino e nell’area circostante hanno registrato un significativo incremento. Il Coworking Torino di Cowo® è caratterizzato da centri che puntano alla qualità. Sono risorse ideali per un pubblico esteso ed eterogeneo, composto da Nomad Worker, professionisti, free-lance, aziende.

All’interno dell’offerta sono disponibili soluzioni in grado di rispondere alle diverse necessità espresse dai processi che delineano la produttività. Sono presenti contesti di aggregazione grandi e dinamici, ma anche luoghi più raccolti. Analizzando la proposta, troviamo centri sviluppati per fronteggiare le esigenze di chi opera in specifici settori professionali.

Torino coworking: le zone della città in cui trovare la Rete Cowo®

In termini di distribuzione territoriale, sono coperte la zona Nord della città, il quartiere Parella o Ovest e la fascia Sud Mirafiori - Orbassano. Per avere un quadro esaustivo e puntuale della presenza dei centri della Rete Cowo®, basta consultare il portale ufficiale cowo.it. È qui che l’utente trova, riportate su mappa, le strutture del Network. Si può anche scegliere l’area della città di proprio interesse come parametro per la ricerca.

La Rete Cowo® ha incontrato il favore del pubblico torinese perché propone spazi che vengono incontro alle diverse richieste professionali, merito della quantità e qualità dell’offerta. Un altro aspetto che ha determinato il successo del Coworking Torino è costituito dalla capacità di accogliere aziende tradizionali, startup e professionisti all’interno dello stesso spazio di lavoro, favorendone produttività e relazioni.

Ogni centro Cowo® di Torino rispetta i valori che compongono il Coworking Manifesto di Rete Cowo® e la sua operatività prevede opzioni basate sulla valorizzazione delle relazioni e sulla sostenibilità economica.

Sperimentare le qualità della proposta è semplice e a costo zero. Viene infatti fornita l’opportunità di prenotare una giornata di prova gratuita. Perché non approfittarne?!

Come entrare a far parte degli spazi Coworking Cowo®

E chi intende passare dal ruolo di cliente a quello di fornitore del servizio di Coworking, grazie alla Rete Cowo® può approfittare di un approccio integrato, ben impostato e ottimamente articolato, così da inaugurare una corretta e proficua attività di Coworking. Il Network Cowo® è composto da più di 100 spazi condivisi distribuiti sull’intero panorama nazionale e in Svizzera.

