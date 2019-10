Bimbi in ufficio 2019: Nelle sedi Snaitech un Halloween speciale

(29 ottobre 2019 ) - Giovedì 31 ottobre gli uffici di Milano, Roma e Porcari accoglieranno i figli dei dipendenti per una festa di Halloween molto speciale. Un’occasione di incontro e di sensibilizzazione sulle attività svolte in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava NHP‐Onlus per le Case Famiglia.

29 ottobre 2019 – Scoprire tutti i segreti del luogo di lavoro di mamma e papà tra le magie e gli scherzi di Halloween: accadrà giovedì 31 ottobre, il giorno stesso della festa del “dolcetto o scherzetto”, nelle tre sedi Snaitech di Milano, Roma e Porcari. L'occasione è l'edizione 2019 di “Bimbi in ufficio”, iniziativa promossa dal Corriere della Sera/L’Economia, a cui Snaitech aderisce da tempo.

«Come ogni anno apriamo le porte a questa piacevole “invasione” ‐ dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech – che per noi rappresenta anche un momento di riflessione e condivisione tra colleghi e le proprie famiglie per dare sostegno ai bambini in difficoltà. Crediamo che l'impegno sociale debba essere un cardine delle strategie aziendali. E non a parole, ma con attività concrete, misurabili. Snaitech percorre da sempre questa strada, come dimostrano i risultati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità e l’entusiasmo delle persone che partecipano a queste iniziative di inclusione e di aggregazione».

“Bimbi in ufficio” è una delle tante iniziative nelle quali si realizza la collaborazione ormai quasi decennale tra la Fondazione Rava e iZiloveFoundation, ente del Gruppo dedicato alle good causes. Tra le più importanti, il progetto “Case Famiglia”, dedicato all’aiuto e al supporto alle case di accoglienza gestite dalla Fondazione Rava a Roma, Lucca e Milano. Nel corso della giornata è previsto un momento dedicato all’associazione, in cui saranno illustrati ai dipendenti i risultati raggiunti grazie al sostegno di Snaitech. Ai bambini della Casa Accoglienza di Roma, che aiuta i piccoli allontanati dalle famiglie e i nuclei in difficoltà, è stata data la possibilità di fare una vacanza; grazie a una donazione è stato possibile portare avanti con la Casa Famiglia di Milano un importante progetto psicoterapico dedicato ad una bambina di origini nigeriane,che durante i suoi primi 6 anni di vita ha vissuto in uno scantinato, in condizioni di vita "disumane”. La Casa Famiglia di Lucca, che aiuta bambini dai 5 mesi ai 13 anni, infine, è stata sostenuta in parte per l'intervento di valutazione clinica della recuperabilità delle capacità genitoriali di una mamma ospite, in altra parte per un percorso di valutazione per giungere alla diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Parallelamente saranno organizzate dalla Fondazione Rava tante attività ludico‐ricreative dedicate ai più piccini. Dalla baby dance al “truccabimbi”, da uno spettacolo in costume, sempre in tema Halloween, a un laboratorio creativo differenziato per età che permetterà ai piccoli di diventare artisti e designer per un giorno realizzando mini sculture con colori e materiali di vario genere.

