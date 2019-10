Con Winergetic Premium Passive di Oknoplast la casa è al riparo dal freddo invernale

(Milano, 29 ottobre 2019) - Milano, 29 ottobre 2019 - In una stagione dove ormai il freddo è protagonista, bisogna correre ai ripari e il primo passo per avere una casa calda e accogliente sono i serramenti. In aiuto arriva Winergetic Premium Passive, la linea di finestre Oknoplast, ottima soluzione per porre fine a qualsiasi problema contro il gelido inverno. Grazie alle sue caratteristiche le questioni legate alle basse temperature, al vento e alla pioggia non saranno più un problema!

In questo serramento esclusivo e brevettato, nonchè dalle elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, le caratteristiche tecniche si uniscono a quelle estetiche per andare incontro alle richieste del mercato. Winergetic Premium Passive infatti si distingue per essere una finestra dall’aspetto decisamente innovativo e di gran classe dove nessun particolare viene tralasciato, ma esaltato per permettere agli spazi abitativi di essere in linea con il rispetto dell’ambiente e le tendenze del momento.

Questa linea di serramenti si è aggiudicata il certificato CasaClima in Classe Gold grazie alle sue proprietà termiche incredibili rese possibili mediante l’utilizzo di un materiale innovativo: l’Aerogel. Impiegato dalla Nasa per la costruzione dei veicoli spaziali, l’Aerogel è un ottimo isolante, è leggero, facilmente lavorabile ed estremamente resistente. Queste proprietà uniche hanno incontrato lo spirito innovativo di Oknoplast che da sempre si pone l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli di innovazione. Winergetic Premium Passive è decisamente una finestra spaziale!

Il Gruppo ha infatti studiato un sistema unico e brevettato: l’innovativa barriera Space Block in Aerogel e poliuretano che riduce notevolmente la trasmissione di calore attraverso la finestra, così da raggiungere parametri altamente performanti. E se il tempo fuori cambia costantemente e il freddo continua ad aumentare, all’interno dell’abitazione grazie a Winergetic Premum Passive è possibile mantenere una temperatura costante con un dispendio minimo di energia, che si traduce in un notevole risparmio economico e soprattutto nella consapevolezza di contribuire alla riduzione dell’inquinamento.

L’innovazione di Winergetic Premium Passive parte da dentro, ma non si ferma lì! Questo serramento infatti è dotato di eleganza e bellezza che si riscontra nella linea dell’anta. Anche dal punto di vista estetico infatti Winergetic Premium Passive è stato pensato – come tutti i prodotti del Gruppo - tenendo conto delle richieste di architetti, designer e del mercato. Una silhoutte robusta e slanciata, dal disegno pulito e contemporaneo, rende questa finestra perfetta nelle proporzioni. I fermavetri squadrati e ben delineati valorizzano la linea minimale della finestra. In più, l’ampia gamma di colori e accessori permette di adattare Winergetic Premium Passive a ogni contesto abitativo, dal classico al moderno, passando per uno stile più trendy e, perché no, anche futuristico!

