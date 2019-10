Air Italy partner di Wanderlust a Roma

(Milano, 8 ottobre 2019) - Milano, 8 ottobre 2019 – Air Italy, sponsorizzando l'ultimo appuntamento della serie 2019 dedicata al "Mindful Movement", ha concluso un'altra partnership di successo con Wanderlust, l’evento leader a livello globale dello yoga e del wellness.

Domenica 6 ottobre, al Parco Centrale del Lago di Roma, Air Italy ha accolto migliaia di ospiti presso il proprio stand, riunendo i partecipanti in una giornata dedicata al benessere e alla cura della mente e del corpo.

L'evento di Roma è stato preceduto dall’appuntamento dello scorso 27 settembre a Milano durante il quale Air Italy ha testimoniato i propri valori legati all’inclusione e all’apertura verso gli altri, registrando anche in questo caso una forte partecipazione di pubblico.

Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, ha affermato: "Wanderlust offre un’esperienza fisica e mentale intensa e coinvolgente, e siamo orgogliosi di essere stati - per il secondo anno di seguito – un importante partner di questa iniziativa. Accessibilità, rispetto e accoglienza sono da sempre valori che appartengono ad Air Italy. La partecipazione ad un evento come Wanderlust rafforza il messaggio Imagine the world differently, che ci ispira quotidianamente a fare sempre di più per i nostri passeggeri".

In linea con l’attenzione di Air Italy al benessere fisico, la compagnia ha inoltre rinnovato la partnership avviata nel 2018 con Linda Gastaldello, insegnante di yoga Jivamukti a New York e in Italia, che creerà una serie di video tutorial per suggerire gli esercizi di yoga che possono essere facilmente praticati a bordo di un aereo.

