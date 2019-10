Campagna abbonamenti 2020: una nuova stagione di puro divertimento

(Ravenna, 04 ottobre 2019) - Promozione bambini al 50% per abbonamenti acquistati entro il 3 novembre. La nuova stagione di Mirabilandia sarà come la tua seconda casa!

Ravenna, 04 ottobre 2019 – Un Parco speciale dove l’accoglienza e il divertimento sono assicurati per tutto l’anno. E per chi si abbona o è già abbonato, i vantaggi si moltiplicano. La nuova campagna abbonamenti per il 2020 di Mirabilandia, il Parco divertimenti alle porte di Ravenna, è già partita con un carnet di proposte e novità che non mancheranno di stupire.

Sono quattro le categorie di abbonamento disponibili: Bronze, Silver, Gold e Vip, a partire da €49,90 per chi è già abbonato alla stagione in corso e da €54,90 per i nuovi abbonati.

Il Parco divertimenti più grande d’Italia offre a tutti i suoi visitatori sei aree tematiche, attrazioni da guinness dei primati, live show ed eventi memorabili, oltre a punti ristoro e negozi. Mirabeach, l’adiacente parco acquatico, propone un angolo di Caraibi dove divertirsi tutta l’estate.

Gli abbonamenti Silver, Gold e Vip comprendono un ulteriore, esclusivo vantaggio per la nuova stagione: all’acquisto contestuale di una di queste formule sarà possibile sottoscrivere un “abbonamento bimbo” fino a 10 anni con uno sconto del 50%. La promozione è valida fino al 3 novembre.

I dettagli dei servizi compresi in ciascun abbonamento e degli sconti in negozi e ristoranti del Parco riservati agli abbonati sono consultabili online all’indirizzo http://mirabilandia.it/it/abbonamenti

Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it