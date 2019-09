Serie A: ultima chiamata per Giampaolo e Montella. A San Siro Rossoneri favoriti dai bookies

(Roma, 27 settembre 2019) - Scotta anche la panchina di Fonseca, che a Lecce porta una Roma in cerca di punti e carattere, nonostante il risultato più atteso secondo Planetwin365 sia un pareggio

Roma, 27 settembre 2019 – Novanta minuti che potrebbero cambiare il percorso di Milan, Fiorentina e Roma in campionato, dopo sole sei giornate. Tre allenatori che hanno in comune l’obbligo di portare punti a casa ma, soprattutto, di esprimere un buon gioco sul campo. I destini di Marco Giampaolo e Vincenzo Montella si incrociano a San Siro nel posticipo serale, dove i rossoneri partono con una risicata fiducia dei bookmakers: 2,34 la quota fissata dagli analisti di Planetwin365 per il segno 1, contro il 3,45 per il segno 2, che segue comunque il più probabile pareggio, a quota 3,00. Pareggio che è anche l’esito più atteso parlando di risultati esatti, con l’1-1 in lavagna a 6,63. Analizzando le quote, il match potrebbe sbloccarsi già nei primi 15’ di gioco (3,15), e a passare in vantaggio – rimanendoci per tutto il primo tempo – dovrebbero essere proprio i padroni di casa. Il primo nome atteso sul taccuino di Giacomelli (sarà il fischietto della Sez. di Trieste a dirigere la gara) è quello di Piatek (5,00).

Nel pomeriggio, invece, la Roma affronta il Lecce dopo il rovinoso 0-2 contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale. Nonostante questo, Planetwin365 favorisce nettamente la squadra del tecnico Fonseca, con il segno 2 a 1,75, un risultato che in effetti convince anche più della metà dei tifosi (54%), mentre i restanti 20% e 26% si distribuiscono rispettivamente tra il segno 1 (4,70) e il pareggio (X a 3,75). Il Lecce, dal canto suo, dopo la buona vittoria contro la Spal, registra la peggiore difesa del campionato finora, con 11 gol subiti (insieme alla Sampdoria e alla stessa Spal), per questo motivo i quotisti non escludono un numero di gol piuttosto alto, con l’Over 3,5 a 2,10. Del resto l’ultima volta che Lecce e Roma si sono affrontate in Serie A – nel 2012 – finì 4-2 per il Lecce, risultato da 80,93 volte la posta. È un pareggio, infatti, il risultato più probabile: 1-1 a quota 8,78. Seppure con un avvio stagionale in cui la squadra fatica a carburare, la Roma rimane ancora nella top 5 di Serie A sulla lavagna di Planetwin365, dietro Juventus (1,55), Inter (3,65), Napoli (6,50) e Atalanta (51,00), mentre è addirittura tra le quattro favorite per l’Europa League (17,00), insieme a Manchester Utd (5,85), Arsenal (6,00) e Siviglia (13,00).

