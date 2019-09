Digital marketing, SEOZoom rinnova i piani e apre ai blogger

(Napoli, 18 settembre 2019) - Napoli, 18 settembre 2019 - Per la prima volta una SEO suite offre un piano specifico dedicato a chi gestisce solo un blog e vuole tentare un approccio più professionale all'attività online: nasce un nuovo abbonamento a SEOZoom, che completa il pacchetto di soluzioni a disposizione di chi opera nei vari ambiti del digital e del search marketing.

Uno strumento leggero, sia nell'approccio che nel costo, per poter gestire in modo professionale ogni tipo di blog, anche il più piccolo e amatoriale, eseguire keyword research strategiche e portare al top il rendimento di ogni articolo. È quello che promette il "piano blogger" di SEOZoom, ultima e attesa novità che la SEO suite italiana mette a disposizione dei suoi utenti.

Era da tempo che il team di sviluppo dell'azienda stava lavorando a una soluzione pensata ad hoc per i tantissimi blogger italiani, e già a poche ore dal lancio dell'offerta l'accoglienza è stata notevole, a riprova di un forte interesse da parte della platea degli operatori web del nostro Paese.

Il piano integra molte funzionalità di SEOZoom all’interno della piattaforma WordPress utilizzata dal blogger, e in particolare consente di visualizzare la dashboard panoramica sul sito web, ma anche di visualizzare l’andamento delle parole chiave monitorate, di scoprire le pagine con potenziale, eseguire l’analisi URL, vedere le keyword per cui un articolo è posizionato su Google direttamente in fase di scrittura.

Elemento rilevante per chi vuole rendere più strategica la propria attività di pubblicazione online, con il piano blogger è possibile usare l’assistente editoriale evoluto completo, uno dei fiori all'occhiello di SEOZoom. Si tratta di uno strumento che accompagna il copywriter in ogni fase del processo di scrittura, con indicazioni e consigli SEO e analisi in tempo reale della concorrenza, per segnalare i temi che non possono mancare in un articolo che vuole ambire a conquistare posizioni di rilievo sui motori di ricerca.

Il piano blogger di SEOZoom è un unicum nel panorama delle SEO suite a livello mondiale e rappresenta un investimento valido per chi gestisce piccoli blog e cerca un supporto per rendere più remunerativa e professionale la propria attività, e completa il pacchetto di proposte dedicate a ogni tipo di operatore digitale.

Il piano lite è pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo della SEO e non ha ancora sviluppato perfettamente le proprie competenze tecniche, e ha funzionalità e strumenti limitati, utili allo studio delle SERP e delle metriche proposte. Professional è il piano intermedio, dedicato a chi cura un solo sito, a freelance con portfolio clienti ancora ridotto o a piccole aziende con un reparto SEO ancora giovane, e offre funzioni e tool proporzionati per le esigenze previste. Si chiama Business l'abbonamento con accessi multipli adatto alle esigenze di Web Agency con vari clienti, professionisti SEO e aziende con divisione SEO interna, e infine Corporate è il piano top, per imprese e società di comunicazione di grandi dimensioni che gestiscono un portfolio clienti praticamente infinito.

In queste versioni più professionali SEOZoom offre una vasta gamma di strumenti a supporto di esperti di marketing digitale, proprietari di siti, analisti e leader aziendali, che possono aiutare ogni tipo di esigenza nel settore del digital marketing.

Grazie a un database di oltre 1,3 miliardi di parole chiave, 64 milioni di domini e 3 miliardi di URL, SEOZoom si è imposto sul mercato italiano come SEO suite preferita da quasi 30 mila clienti, e ha da poco debuttato con successo anche sul mercato britannico, lanciando la versione in lingua inglese UK che ha già superato i diretti competitor, presenti sul mercato da molti più anni, per ricchezza di database e numero di keyword monitorate: 100 milioni contro le 25 milioni osservate delle altre suite.

SEOZoom è la suite SEO migliore per chi lavora e opera sul mercato del web italiano e inglese UK. Lanciata in Italia a fine 2015, è stata sviluppata da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, già attivi e apprezzati con la Web Agency SEO Cube S.r.l., e nel giro di pochi anni si è imposta alleato strategico per chi opera sul Web in tutte le attività di digital marketing e posizionamento su Google.

