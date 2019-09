BPER Banca, a Parma la prima filiale dedicata solo alle imprese

(Parma, 25 settembre 2019) - Parma, 25 settembre 2019 - E’ operativa da pochi giorni presso Strada Garibaldi 31 la prima filiale di BPER Banca interamente dedicata al mondo delle imprese.

La struttura è inizialmente impegnata a gestire circa 450 aziende clienti della provincia di Parma e Piacenza, e vuole proporsi come sportello specializzato, attraverso la presenza di professionisti qualificati, nella gestione di realtà di medie e grandi dimensioni.

La nuova apertura è stata resa necessaria dalla sempre maggiore richiesta proveniente dal mondo imprenditoriale di interfacciarsi con tecnici preparati e capaci di soddisfare direttamente esigenze particolarmente specifiche.

“E’ la prima filiale di questo tipo in tutto il territorio nazionale per BPER Banca - afferma Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca - e si configura come una grande opportunità per le imprese, che possono contare sulla consulenza di alto livello da parte di uno degli Istituti di credito maggiormente presenti sul territorio. La Filiale Imprese non sostituirà la presenza degli sportelli attualmente operativi nelle aree interessate, ma anzi intende lavorare in sinergia con essi e rappresentare un valore aggiunto per i nostri clienti”.

In totale la Filiale Imprese è composta da 11 risorse tra referenti imprese e personale di back office, coordinate dal Direttore Stefano Nervo, oltre a beneficiare della collaborazione di specialisti di finanziamenti e esperti di mercati esteri di settore.

