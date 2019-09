15-Hour Flight Time - MMC UAV Launches New Record-Breaking Hydrone

Anche a Milano si festeggia la Giornata mondiale della paella

Milano, 20 set. (askanews) - Una Giornata mondiale per la paella valenciana: anche a Milano, in questo 20 settembre, si è festeggiato il più noto piatto della cucina spagnola. A presentarcelo Eva Monterde, rappresentante dell'Ente turistico di Valencia. "La paella per noi valenciani - ha spiegato ad askanews - non è solo un piatto, ma è un evento sociale e familiare che riassume molte tradizioni ...