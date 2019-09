VAPORESSO released COREX as its latest core technology

Usa, sparatoria a Washington: un morto e cinque feriti

Roma, 20 set. (askanews) - Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Washington nel quartiere di Columbia Heights, a circa tre chilometri di distanza dalla Casa Bianca, due sarebbero in condizioni gravi. Nelle immagini diffuse anche attraverso i social da alcuini utenti come Chris G. Collison, si vedono ingenti forze di polizia tra la 14esima strada e ...