Le Fonti si prepara alla Winter Edition

(Milano, 17 settembre 2019) - Progetti ambiziosi, ospiti d’eccezione e nuovi eventi esteri faranno da cornice ad una stagione 2019 tutta da scoprire

Milano, 17 settembre 2019 - Gli eventi, che si susseguiranno nell’ormai nota cornice di Palazzo Mezzanotte, saranno trasmessi dalla televisione in live streaming di Le Fonti, l’unica in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie, legali e nell’infotainment, con una programmazione 24 / 24 e 7/7.

Ad aprire i convegni, il 9 ottobre sarà l’AI & Digital Process Transformation Forum: un’approfondita escursione nel mondo dell’intelligenza artificiale, con interessanti spunti legati a progetti concreti di applicazione di AI in azienda. Durante la mattinata verranno infatti condivise le “Lessons Learned” da chi ha già implementato questa tecnologia in azienda e le modalità migliori con cui costruire un’organizzazione “AI-Driven”. A chiudere i lavori due esclusive sessioni pomeridiane by invitation only.

Si proseguirà quindi il 7 novembre con l’AI & 5G Forum. Dopo il Keynote Speech a cura del giornalista e scrittore Alan Friedman, e i saluti istituzionale presentati da Area Science Park, si entrerà nel vivo del dibattito. Molti i temi toccati, a partire da quanto vale il mercato del 5G e quali saranno i legami con l’innovazione, passando per i nuovi Servizi BtoB e BtoC che AI e 5G abiliteranno, per finire con il sempre discusso tema delle possibili sinergie tra intelligenza artificiale e il settore E-Health & Genomics.

Torna il 20 novembre l’Asset Management Forum, giunto alla sua terza edizione, dal titolo Smart Advisor & Life Planning. Durante la mattinata si alterneranno primari ospiti del mondo finanziario e dell’asset management per discutere della svolta e delle nuove dinamiche che dominano i mercati, cercando anche di andare a fondo sulle ricadute sull’economia reale. La prima tavola rotonda si focalizzerà sulla gestione patrimoniale e della previdenza grazie all’intervento di asset manager e chief investment officer di importanti strutture internazionali. La seconda tavola darà una visione di insieme dei mercati ad oggi, attraverso un dibattito che vedrà coinvolti i principali esponenti delle società di investimento alla ricerca dei trend e delle ricedute dei mercati su investitori e consulenti. Nella terza tavola rotonda aziende italiane di primario livello saliranno sul palco insieme a esponenti di strutture finanziarie, business angel e società di private equity per raccontare come esista ancora un ponte tra l’economia reale e la finanza e come questa possa essere di supporto agli imprenditori nei diversi cicli di vita dell’azienda.

Il 26 novembre Le Fonti volerà a Mumbai con una serata dedicata alle compagnie e realtà Indiane e straniere che si sono distinte nel panorama economico – legale del subcontinente. La Cerimonia si pone quindi come un incubatore di Eccellenze Internazionali e un privilegiato contesto di networking atto al facilitare e intensificare le business relations. Il tutto si svolgerà nelle suggestive sale del The Taj Mahal Palace, e sarà introdotto da un Faccia a Faccia di Alan Friedman con Anish Shah, Group President (Strategy) di Mahindra Group. Molti gli ospiti di rilievo che caratterizzeranno la serata, tra cui Kabir Bedi, attore di fama internazionale e Samir Gupta, Chairman di Cinema Capital.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

staff@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: http://www.lefonti.it/

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/