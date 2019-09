SNAI – Serie A: Fiorentina-Juve, viola in crisi nera Il ritorno al successo è un'impresa da 4,75

(Milano, 13 settembre 2019 ) - La squadra di Montella non vince da 16 turni in campionato, ma i precedenti con i bianconeri non aiutano: Juve sempre vincente nelle ultime quattro sfide e favorita a 1,73 per il match di domani ‐ Turni facili per Napoli e Inter: azzurri a 1,28 contro la Samp, il terzo successo di Conte è a 1,35.

‐ La sfida di domani contro la Juventus, una delle più sentite dalla tifoseria viola, arriva in un momento delicatissimo per la Fiorentina: la squadra di Vincenzo Montella, contando anche il finale della scorsa stagione, è a digiuno di vittorie da 16 turni ed è partita in questo campionato con due sconfitte. Al conto si aggiungono i quattro ko di fila rimediati contro i bianconeri negli ultimi precedenti, che pure pesano in maniera determinante sulla valutazione degli analisti SNAI: la Juventus è ampiamente favorita nel match del Franchi, dove il «2» di Sarri (che torna in panchina dopo aver recuperato da una polmonite) è proposto a 1,73. Alla Fiorentina, tutto sommato, farebbe bene anche solo muovere la classifica con un pareggio, dato a 3,75, mentre tornare alla vittoria contro i rivali di sempre pagherebbe ben 4,75.

Ribery gol a 5,00 ‐ Nelle prime due giornate di campionato entrambe le squadre hanno mantenuto un'alta media di gol sia fatti che subiti: sei al passivo e quattro all'attivo per i toscani, tre e cinque il dato bianconero. Le statistiche, dunque, sbilanciano le previsioni verso gli esiti "alti", ossia Over (almeno tre gol totali) a 1,73 e Goal a 1,67. Tra i possibili marcatori c'è tenere d'occhio Franck Ribery, all'esordio da titolare e dato a 5,00, mentre sempre per i viola Federico Chiesa (corteggiatissimo dalla Juve quest'estate) vale 4,25. Nelle fila dei bianconeri conduce le danze Cristiano Ronaldo, a 2,00, seguito da Higuain (2,50) e Dybala (3,25).

Napoli‐Samp da Over ‐ In vista degli impegni in Champions di martedì sera, giocano domani anche Napoli e Inter, per cui i trader SNAI prevedono un sabato non troppo impegnativo. La squadra di Ancelotti affronta in casa una Sampdoria che ancora fatica a recepire i dettami del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, come dimostrano i due ko in avvio, conditi da sette gol incassati. Pronostico tutto azzurro: successo Napoli a 1,28, pari a 6,00 e colpo blucerchiato a 9,25. Sette gol fatti e altrettanti subiti: con il Napoli non ci si annoia e una vittoria accompagnata da molte emozioni (segno «1+Over», successo azzurro e totale reti pari o superiore a tre) è dato a 1,35. A 1,35 si gioca anche la vittoria dell'Inter, a punteggio pieno grazie alla cura Conte, contro l'Udinese. I friulani hanno battuto il Milan alla prima e piazzare un altro colpo a sorpresa, questa volta a San Siro, fa volare la quota a 9,00, mentre vale 5,25 il pareggio.

