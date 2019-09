Serie A: turn over non sposta equilibri in lavagna. Per i bookies avanti Juve, Inter, Napoli e Atalanta

(Roma, 13 settembre 2019) - Negli anticipi di Serie A Planetwin365 favorisce ampiamente il quartetto che martedì e mercoledì ritornerà in campo per la Champions. Tifosi divisi su Fiorentina – Juventus: per qualcuno il pareggio è dietro l’angolo

Roma, 13 settembre 2019 – La Serie A torna in campo dopo il break nazionali e ad anticipare il terzo turno saranno Juve, Inter e Napoli, impegnate contro Fiorentina, Udinese e Sampdoria. Nella settimana che precede il primo turno di Champions League, i tecnici Sarri, Conte e Ancelotti puntano ad esordire in Europa con la migliore formazione possibile, e per questo potrebbero esserci sorprese nei rispettivi 11 titolari di sabato. Sorprese che non impensieriscono i quotisti di Planetwin365, secondo i quali a Firenze, Milano e Napoli si andrà in una direzione sola.

Stando alla lavagna, la quota per la vittoria della Juve a Firenze – quella bianconera è la formazione che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A – è fissata a 1,70, quella per il successo casalingo dei nerazzurri 1,31 e, ancora più bassa, quella per la vittoria del Napoli contro la Sampdoria alla prima di fronte al pubblico partenopeo: 1,25. Dall’altro lato, soprattutto per Fiorentina e Sampdoria, con la panchina in bilico dopo solo due giornate, conterà far punti, per questo c’è qualche tifoso che timidamente si affida al segno X: sono il 26% per Fiorentina – Juventus e il 15% per Napoli – Sampdoria, a conti fatti al momento le due peggiori difese del campionato. Meno convinti gli analisti di Planetwin365, che fissano rispettivamente a 3,65 e 6,25 la quota per i due pareggi. E questo nonostante il risultato esatto più atteso al Franchi sia effettivamente l’1-1 (8,27), mentre a Napoli i quotisti dicono 2-0 (8,37). Stesso risultato atteso a San Siro (6,72).

Nel frattempo, il tris di Lautaro Martinez contro il Messico, nella pausa nazionale, lo pone in cima ai marcatori più attesi per Inter – Udinese: quota 2,00 per una sua rete, 4,50 se sarà proprio un suo gol a sbloccare la partita. L’altro exploit nazionale ha il nome di Cristiano Ronaldo: l’autore delle quattro reti con i colori del Portogallo è quotato 3,85 come primo marcatore, quota identica per una sua doppietta.

A chiudere il quadro delle italiane impegnate in Champions, domenica c’è anche l’Atalanta, che dopo la sconfitta contro il Torino affronta in trasferta il Genoa. Anche in questo caso, Planetwin365 favorisce la squadra di Mister Gasperini con una quota di 2,11 per il segno 2 e 3,49 per il segno 1. Orientamento che rispecchia anche la scelta dei tifosi: 45% vittoria Atalanta, mentre il restante 55% si divide quasi a pari merito tra vittoria Genoa (27%) e pareggio (28%).

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com