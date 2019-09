Governo, Conte: primo intervento su asili nido, azzereremo rette

Roma, 9 set. (askanews) - "Il primo, immediato intervento sarà sugli asili nido. Non possiamo indugiare oltre". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula alla Camera illustrando le dichiarazioni programmatiche del Conte bis. "Rafforzare l'offerta e la qualità di un'educazione fin dal nido - ha sottolineato - è un investimento strategico per il futuro della nostra ...