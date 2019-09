Kaspersky al fianco degli atleti affetti da sindrome di Down e paralisi cerebrale per scalare il Kilimangiaro

(Milano, 06 settembre 2019) - Milano, 06 settembre 2019 - Lo scorso 3 settembre, un gruppo di atleti russi affetti da sindrome di Down e da paralisi cerebrale ha iniziato l’arrampicata sul monte Kilimangiaro, diventando così uno dei primi gruppi di nazionalità russa con disabilità a cimentarsi in questa impresa. “Kilimangiaro. I can!” è un progetto congiunto tra Kaspersky, Syndrome of Love e Dowside Up, due fondazioni benefiche che puntano a superare gli stereotipi legati alla disabilità fisica associati alla sindrome di Down e a chi è affetto da paralisi cerebrale. Il progetto è stato avviato per dimostrare che anche i sogni, apparentemente irrealizzabili, possono diventare realtà.

Il monte Kilimangiaro, con i suoi 5.895 metri di altezza, è la cima più alta di tutta l’Africa. Il gruppo seguirà la Marangu Route, il percorso più antico e consolidato del Kilimajaro, e conta di raggiungere la vetta entro il 10 settembre.

Tra i protagonisti della spedizione: Stanislav Bogdanov e Stepan Bezrukov, due giovani ragazzi con sindrome di Down, Pavel Krysanov, famoso maratoneta con paralisi cerebrale e Alexander Lebedev, ospite dell’orfanotrofio Udomlya di Tver, in Russia. Il gruppo di supporto comprende un istruttore di arrampicata, un allenatore, un medico, membri della fondazione Syndrome of Love e un volontario di Kaspersky.

Stanislav, Stepan e Pavel conducono uno stile di vita attivo essendo atleti professionisti e rappresentano, inoltre, un modello di riferimento per molte persone nelle loro stesse condizioni di salute, ispirandole ad andare oltre i propri limiti. Per questi ragazzi una spedizione sul monte Kilimangiaro è un’occasione straordinaria per dimostrare che non esistono barriere per le persone con la sindrome di Down o affette da paralisi cerebrale, e che possono raggiungere qualsiasi obiettivo si siano prefissi.

“Spesso si crede che le persone affette da sindrome di Down abbiano molte limitazioni nella loro vita quotidiana, ma questo non è vero: hanno le nostre stesse opportunità. Come chiunque, possono scalare la montagna più alta dell’Africa, e noi siamo qui ad aiutarli a raggiungere nuove vette. Con questo progetto raccoglieremo, inoltre, fondi per l’associazione Syndrome of Love, per aiutare tante persone con la sindrome di Down a realizzare i propri sogni”, ha dichiarato Irina Menshenina, direttrice della fondazione.

Oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica, l’obiettivo del progetto è quello di raccogliere fondi per i programmi educativi e di sviluppo della fondazione Syndrome of Love rivolti alle persone con sindrome di Down. I partecipanti mirano a raccogliere 589.500 rubli (circa 9.000$), che equivalgono all’altezza del Kilimangiaro, e coinvolgere chiunque voglia donare e supportare il progetto. È stata aperta una campagna di foundrasing sulla piattaforma JustGiving, dove le persone possono donare qualsiasi cifra e diventare parte del progetto. I risultati saranno annunciati alla fine di settembre e Kaspersky donerà il doppio della cifra raggiunta.

“Questo viaggio sensibilizzerà l’opinione pubblica sui problemi e gli stereotipi che le persone con disabilità affrontano e dimostreranno che siamo in grado di andare oltre i limiti imposti dalla società. Speriamo che questo fantastico progetto contribuisca a cambiare la percezione che la società ha delle persone con disabilità”, ha commentato Pavel Krysanov, che ha corso 17 maratone e un’ultra-maratona off-road.

“Kilimangiaro. I can!” è una storia di impegno e lotta per realizzare ciò che sembra impossibile. Serve da esempio per tutte le persone che si trovano in una situazione di vita difficile e contribuisce a convincerli che tutto sia possibile e che ci saranno sempre persone pronte a sostenerli.

Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky, ha dichiarato: “Qualche anno fa anche io ho scalato la cima del Kilimangiaro e posso dire con certezza che non è per niente un’impresa facile. Ma realizzare i propri sogni non lo è mai. Dunque, auguro tanta fortuna a questa spedizione coraggiosa! Vi invidio davvero tanto perché presto vedrete per la prima volta la vista mozzafiato del Kilimangiaro e si sa, la prima volta è sempre la migliore. Buona spedizione e buona fortuna!”

La spedizione sarà documentata in diretta sui canali social di Kaspersky e potrà essere seguita utilizzando l’hashtag #ICanKili.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Informazioni su Syndrome of Love About Syndrome of Love

Syndrome of Love, il fondo benefico che supporta le persone affette da sindrome di Down, è stata fondata con lo scopo di creare opportunità e regalare esperienze significative per le persone con la sindrome di Down in Russia. Syndrome of Love ha due obiettivi principali: raccogliere fondi per i programmi di sostegno alle persone con sindrome di Down e sensibilizzazione l’opinione pubblica sulla sindrome di Down. Ci sono molti modi per aiutare le persone con la sindrome di Down: diventare volontari, partecipare a progetti e attività di Sport for Good e Athlete for Good, o fare donazioni sul sito https://sindromlubvi.ru/ nella sezione “How to

