SNAI – Euro 2020: Azzurri avanti anche Finlandia Il sesto successo consecutivo è a 1,55

(Milano, 6 settembre 2019 ) - Mancini e i suoi a punteggio pieno e favoriti nel match di Tampere. I finlandesi non subiscono gol da quattro partite, prevista una gara da Under, a 1,65, mentre pagherebbe 6,50 lo stesso risultato di marzo, un 2-0 per l'Italia.

Scontro ad alta quota per l'Italia nella prima partita di ritorno del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020. Gli azzurri affrontano, domenica sera a Tampere, la Finlandia, seconda in classifica a 12 punti, tre in meno della nostra Nazionale. L'analisi dei precedenti (in nove confronti diretti l'Italia ha vinto otto volte e pareggiato una) e il ritmo dell'Italia (a punteggio pieno nonostante qualche sussulto contro l'Armenia) lasciano comunque un buon margine di vantaggio alla squadra di Mancini: i trader SNAI danno a 1,55 il segno «2», mentre sale a 3,75 il pareggio e addirittura a 6,25 il colpo con cui i finlandesi ci aggancerebbero in vetta al girone.

Parola alla difesa - Sia Italia che Finlandia, fino a qui, si sono distinte per un'ottima tenuta difensiva: due le reti subite dagli azzurri, altrettante quelle incassate della Finlandia, tra l'altro entrambe nel match di andata, sei mesi fa a Udine. Gli analisti SNAI, pertanto, prevedono un altro incontro da Under, ossia con meno di tre marcature complessive, opzione data a 1,65. Un altro successo azzurro senza subire gol, come all'andata (il segno è «2+No Goal) sale a 2,30, mentre pagherebbe 6,50 lo stesso risultato di marzo, ossia un 2-0 a favore degli azzurri.

Bosnia in bilico - La Bosnia, 7 punti in classifica, prova a restare aggrappata alle speranze di qualificazione nella trasferta contro l'Armenia. Impegno non semplice per Dzeko e i suoi colleghi, anche perché i padroni di casa (6 punti) hanno pure qualche residua ambizione di qualificazione. Il pronostico è orientato verso il «2», dato a 2,10, mentre la vittoria dell'Armenia e il pareggio sono a 3,40. Da seguire anche la sfida nordica per il secondo posto nel Gruppo F, tra Svezia (10 punti) e Norvegia (8): gialloblu in vantaggio a 1,80, segno «X» a 3,40, blitz norvegese a 4,50.