Made-in-Indonesia Homewares Take Center Stage at Maison et Objet 2019

Festivaletteratura, storie presenti e fantasmi: Atwood e Bolano

Mantova 6 set. (askanews) - Era uno degli ospiti più attesi e il suo incontro ha fatto registrare il tutto esaurito, con anche qualcosa in più. Margaret Atwood ha riempito piazza Castello a Mantova e ha raccontato al pubblico di Festivaletteratura come il suo Racconto dell'ancella sia andato oltre i normali confini della fiction. "Ora in alcune parti del mondo - ha detto la scrittrice - temiamo ...