SNAI – Serie A: Juventus‐Napoli, quote da brividi Lazio avanti in un derby da Over

(Milano, 30 agosto 2019) - Nella sfida tra le due principali pretendenti al titolo gli analisti si tengono “alti” nel giudizio: bianconeri

favoriti a 2,00, il blitz di Ancelotti vale 4,00 – All'Olimpico, biancocelesti a 2,15, la Roma insegue a 3,20:

previsti gol ed emozioni.

Milano, 30 agosto 2019 – Anche con l'amato/odiato ex Maurizio Sarri in forte dubbio per una polmonite,

Juventus‐Napoli sarà una sfida caldissima. Lo confermano le valutazioni degli analisti SNAI che per il match

di domani sera all'Allianz Stadium si tengono "alti". I bianconeri giocano sì da favoriti, ma la loro quota va su

fino a due volte la scommessa, mentre per il Napoli si raddoppia e il successo azzurro è dato a 4,00. A

proposito di blitz partenopeo, visto l'esordio per cuori forti di Ancelotti a Firenze (un 3‐4 con continui

ribaltamenti di fronte) e considerato come è arrivata l'ultima vittoria partenopea a Torino, ci sono alcune

opzioni in lavagna scommesse da tenere in considerazione: il ribaltone azzurro (ossia la vittoria arrivata

dopo uno svantaggio iniziale) vale ben 18, mentre l'ipotesi Koulibaly ultimo marcatore (come nel successo

dell'aprile 2018, arrivato con un'incornata del difensore senegalese al 90') viaggia a 30 volte la posta. Se

finisse davvero così, si ridurrebbe inevitabilmente il divario tra Juve e Napoli nelle scommesse scudetto, che

ora le vedono rispettivamente a 1,50 e 5,50.

Lazio‐Roma, sfida Goal ‐ Ad alzare ulteriormente la temperatura della seconda giornata di Serie A c'è anche

il derby della Capitale. Se Juve‐Napoli è una sfida scudetto, tra Lazio e Roma è una sfida di ambizioni in zona

Champions: in questo caso il giudizio dei trader SNAI è salomonico, per entrambe l'arrivo tra le prime

quattro è dato a 3,00. Sul match di domenica pomeriggio, invece l'analisi delle quote privilegia la Lazio,

apparsa decisamente più in palla nella prima giornata. Biancocelesti a 2,15 contro il 3,60 sul pareggio e il

3,20 per il successo giallorosso. Sempre stando a quanto visto nel primo turno di campionato (nessun

problema in attacco per entrambe, qualcosa da rivedere in difesa per la Roma, che ha appena preso

Smalling dallo United) è lecito attendersi una gara aperta e spettacolare: l'Over (almeno tre gol segnati)

vale 1,60, il Goal (entrambe a segno) scende a 1,50. Annunciati anche i protagonisti sotto porta: Ciro

Immobile ed Edin Dzeko, dati a 2,50 e 2,75 per andare in gol.

Milan, riscatto a 1,50 – Milan in cerca dei primi punti dopo la sconfitta a Udine: rossoneri avanti a San Siro

contro il Brescia, ancora privo di Balotelli ma reduci dal successo di Cagliari. Segno «1» a 1,50, pari a 4,00,

colpo biancoazzurro a 7,00. L'Inter gioca da grande favorita (1,65) a Cagliari, dove il pari e l'«1» salgono a

3,90 e 5,25, mentre l'Atalanta può centrare il secondo successo consecutivo nella sfida interna con il

Torino: nerazzurri a 1,63, pareggio a 4,00, granata a 5,25.

