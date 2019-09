Skyworth Group H1 net profit grows nearly 20%, gross profit margin increases to 19.7%

Le grandi signore sul tappeto rosso: Streep, Huppert, Wertmuller

Roma (askanews) - Sul tappeto rosso della Mostra del cinema sfilano tanto giovani bellezze ma sono le grandi signore del cinema ad entusiasmare tutti. La star delle star è Meryl Streep, che in elegante abito azzurro ha posato per i fotografi con il regista Steve Soderbergh e Gary Oldman, con cui ha presentato il film "The Laundromat". Flash scatenati anche per l'attrice francese Isabelle Huppert, ...