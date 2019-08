Holi Dance Festival torna a Mirabilandia

(Ravenna, 27 agosto 2019) - Nuovo appuntamento con il festival dei colori

Ravenna, 27 agosto 2019 - Sabato 31 agosto a Mirabilandia è di nuovo Holi Dance Festival. Dopo lo strepitoso successo di pubblico registrato a luglio, il Parco divertimenti più grande d’Italia ospita una nuova tappa del festival dei colori.

A far divertire adulti e bambini ci saranno famosi deejay e vocalist, che dalle 16 si alterneranno sul palco: Sdjm, Alex Nocera, Astrit Kurtaim, Luca Testa, Kamy Aksell, Jorge Meron, Vins, Carma Voice, Dj Jahn, Dirty Nick, Raffel, Mirgix, Andrea Imberti, Andrea 2k.

Holi Dance Festival, ispirato all'antica festa dei colori indiana, è un appuntamento da non perdere, dove il pubblico diventa protagonista lanciando in aria le polveri per una pioggia di colorata di grande atmosfera. Il tutto a ritmo di musica.

Il biglietto dedicato all’evento è acquistabile dalle 16 al prezzo speciale di soli €9,90 comprensivo della promozione "Il giorno dopo entri gratis!".

Acquista il tuo biglietto e colora le tue vacanze!

Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it