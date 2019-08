La briscola dopo cena? Ora gli italiani la giocano online

(Roma, 26/08/2019) - Roma, 26/08/2019. Che si tratti di scopa o briscola, di scala 40 o poker, i giochi di carte sono uno dei passatempi tradizionali più amati e apprezzati dal popolo italiano. Basti pensare a come, rimanendo solamente nella penisola italica, siano nati giochi e tradizioni in grado di scavalcare i confini del nostro territorio, affermandosi anche all'estero come passatempi di tutto rispetto e in grado di consolidarsi in maniera radicale anche nelle tradizioni culturali differenti da quelle prettamente italiane. Inoltre, come ulteriore conferma del grande successo dei giochi di carte in Italia e nel resto del mondo, è sufficiente evidenziare come, nonostante i progressi evidenti della tecnologia e del digitale, i giochi in questione risultino costantemente in auge, in un discorso che, a dirla tutta, vale praticamente per qualsiasi passatempo fondato sull'utilizzo delle carte da gioco.

Come spiegare la fama rimasta praticamente inalterata dei giochi di questo tipo? Le motivazioni del successo vanno necessariamente ricercate nelle basi fondanti dei giochi, caratterizzati da meccanismi vincenti e in grado di coinvolgere gli utenti indifferentemente dalle modalità con le quali tali competizioni vengono portate avanti.

E poco importa che il passatempo venga vissuto con le carte in mano oppure sul web, con siti e portali che, attraverso un PC, uno smartphone, un tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico e una connessione alla rete, garantiscono lo svolgimento di veri e propri matchcon altri utenti connessi online.

Rimanendo alla sola briscola, ad esempio, il gioco in questione può essere condotto con un vero e proprio mazzo da 40 carte (semi italiani o francesi), ospitando in una singola partita due giocatori, quattro giocatori a coppie di due o anche solamente tre giocatori (a patto che si eliminino il 2 di picche o di coppe), senza trascurare la possibilità di condurre il gioco con ben sei giocatori, disposti nella modalità tre contro tre e con l'eliminazione di tutti i 2 presenti nel mazzo. E lo stesso vale per l'online. Quando si gioca a briscola sul web, infatti, gli utenti hanno la possibilità di giocare allo stesso modo con il quale porterebbero avanti una partita faccia a faccia.

Ma da dove deriva il grande successo della briscola online e di qualsiasi altro gioco di carte ospitato sui portali digitali e sul web? A tal proposito, si segnala il portale https://giochistars.it/, che consente di giocare online all'interno di uno spazio graficamente qualitativo, a seguito di una veloce registrazione.

Briscola e giochi di carte online: le spiegazioni del successo

Andiamo con ordine. Innanzitutto, è utile comprendere quali siano i motivi che hanno portato la briscola online ad affermarsi in maniera preponderante sugli usi e i costumi degli italiani (e non). Al giorno d'oggi, di fatto, gli italiani amano condurre le proprie partite di briscola anche sul web, potendo contare su tutta una serie di evidenti vantaggi derivanti dalle diverse modalità di gioco online.

In primo luogo, un vantaggio non indifferente legato alla possibilità di giocare a briscola sul web è quello di poter effettuare accesso ai siti prescelti con grande rapidità. Le connessioni moderne, infatti, consentono agli utenti di poter accedere a tutta velocità ai portali di maggior interesse, e a ciò si aggiunge la possibilità di fare affidamento su piattaforme multilingua, in grado di soddisfare le esigenze linguistiche degli utenti di qualsiasi cultura e tradizione.

In secondo luogo, bisogna sottolineare come i siti di giochi di carte online siano realizzati, nella maggior parte dei casi, con un principio di grande semplicità di fondo: la necessità dei creatori di tali portali, infatti, è quella di andare incontro ai bisogni di qualsiasi utente del web, fermo restando che non tutti possiedono le medesime capacità di navigazione e di accesso alla rete.

Tra gli altri fattori che hanno consentito ai siti di giochi di carte di riscuotere un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo, troviamo l'ottima qualità grafica dei portali in questione, portali che spesso riproducono in maniera piuttosto fedele la realtà di un tavolo da briscola (o da scopa, da poker e così via); infine, da sottolineare come i siti di giochi di carte online consentano di giocare a briscola, a scopa, a poker e scala 40 nelle diverse varianti dei singoli passatempi, noti proprio per la capacità di presentare regole differenti a seconda delle modalità con le quali si decide di giocare.

Ricapitoliamo, dunque, i vari vantaggi che hanno consentito ai siti di giochi di carte di guadagnare una certa notorietà tra i giocatori di tutto il mondo:

•possibilità di accedere ai portali con grande velocità;

•possibilità di fare affidamento su piattaforme multilingua;

•piattaforme caratterizzate da una grande semplicità nell'utilizzo delle stesse;

•ottima qualità grafica in grado di riprodurre fedelmente il classico tavolo da gioco;

•possibilità di giocare nelle diverse varianti di un singolo passatempo.

Giochi Stars è un marchio Pantomedia; su questa piattaforma di gioco online è possibile ritrovare alcuni dei giochi di carte tradizionali più amati in Italia e nel mondo (come la Scopa, la Briscola o il Tressette). Tutti i giochi possono essere provati gratuitamente su PC, notebook, tablet e smartphone.

