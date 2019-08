I libri di Web Marketing indispensabili per avere visibilità online

(Roma, 23 agosto 2019) - Roma, 23 agosto 2019 - Liberi professionisti e aziende hanno ormai compreso l’enorme potenziale dei canali digitali. Il web, infatti, è uno dei maggiori canali di vendita di moltissime realtà, pertanto è indispensabile approcciarsi in modo consapevole e professionale per massimizzare i risultati. A questo proposito la testata notizie.it ha stilato una classifica dei 5 libri di digital marketing che non dovrebbero mancare nella biblioteca di qualsiasi imprenditore o libero professionista. Tra questi spiccano nomi di professionisti del calibro di Roberto Serra, esperto di web marketing e famoso consulente seo, Michael Vittori, apprezzatissimo Advertising Specialist, Andrea Saletti, esperto di Neuromarketing, Marco Montegno, imprenditore digitale con oltre 2 milioni di follower e Rudy Bandiera, docente e scrittore di web marketing e comunicazione online. Si tratta di libri tra i più apprezzati del settore che rappresentano, oggi, un valore aggiunto tutt’altro che indifferente per chiunque si voglia approcciare al web in modo più strutturato e professionale.

Perché è importante comunicare online

Se proviamo ad analizzare la classifica redatta da notizie.it ci rendiamo conto subito che gli aspetti presi in considerazione sono diversi. Si va dalla “Visibilità online”, concetto espresso in maniera estremamente dettagliata e pratica dal consulente seo Roberto Serra nel suo testo “Visibilità, il super potere che viene dal web”, all’uso efficace di Facebook Ads, strumento che viene approfondito in maniera dettagliatissima nel libro di Michael Vittori “Facebook Ads in pratica “. Il tutto passando per concetti ostici come il Neuromarketing, fondamentale quando si lavora nell’ambito dello sviluppo e-commerce, che l’ottimo Andrea Saletti riesce a rendere di facile comprensione in “Neuromarketing e scienza cognitive per vendere di più sul web” e la Creazione di contenuti di qualità prodotti in modo costante e sistemico grazie al testo di Rudy Bandiera “Crea contenuti efficaci. Il mio metodo spiegato a tutti”. Insomma quello che si evince è che il web marketing si fa, via via, sempre più articolato e complesso ma che testi come quello di Marco Montemagno nel suo “Codice Montemagno”, seppur nel suo essere approfondito, riescono a rendere più piacevole. Un’azienda che voglia comunicare, oggi, in modo davvero efficace e raggiungere persone in target per il proprio business deve approcciarsi al digital in modo professionale tenendo conto di molteplici fattori. Insomma la cosa si fa molto più complessa di quanto non fosse in passato. Questo fa si che la formazione giochi un ruolo determinante e permetta di fare la differenza. Sicuramente non basta leggere un libro, per quanto valido, per diventare esperti della materia. Tuttavia in questo modo si ha la possibilità di acquisire quel Know How di base che permette di approcciarsi in modo efficace al web e ai canali che oggi gli utenti utilizzano.

Come utilizzare al meglio i canali digitali

Si parlava, appunto, di canali. Questo perché molti professionisti oggi si dimenticano di uno degli aspetti più importanti: non basta comunicare nel modo corretto ma serve, anche, utilizzare i canali più adatti. Sul web esistono infinite possibilità per entrare in contatto con la propria audience di possibili clienti. Possiamo ottimizzare il nostro sito per i motori di ricerca, utilizzare canali video come Youtube, comunicare su Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin. Vi sono newsletter, Google ads e altre infinite soluzioni, ognuna delle quali richiede delle competenze specifiche e un approccio differente. Tutto parte da un principio assoluto. Bisogna mettere a punto la strategia più efficace in funzione delle abitudini degli utenti che vogliamo raggiungere. Solo in questo modo la comunicazione sarà davvero efficace e si potrà investire in modo corretto nel digitale. Nei 5 libri segnalati dallo staff di notizie.it è possibile trovare delle risorse importanti che, proprio in questo senso, possono rappresentare una guida per l’imprenditore o il libero professionista che voglia fare il salto di qualità e portare il proprio business ad un altro livello.

