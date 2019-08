Serie A al fischio di inizio. Juventus favorita ma Napoli e Inter non mollano e sfidano i Bianconeri

(Roma, 21 agosto 2019) - Secondo i bookies Planetwin365, Cristiano Ronaldo aiuterà la Vecchia Signora ad aggiudicarsi lo scudetto. Napoli e Inter tentano di spodestarla mentre è sfida aperta per la qualificazione diretta in Champions League.

Roma, 21 agosto 2019 - Il campionato italiano di Serie A è pronto a partire. Sulla lavagna di Planetwin365 sono già presenti le quote su quale squadra potrebbe essere la regina della stagione 2019/2020. La prima posizione in classifica della Juventus, per la nona volta consecutiva, è data a 1.55. La Vecchia Signora ha un nuovo condottiero in panchina, Maurizio Sarri che potrà contare su una rosa rinforzata dagli arrivi dei vari de Ligt (strappato alla concorrenza agguerrita del Barcellona), Danilo, Ramsey e Rabiot e sulle glorie consolidate come Cristiano Ronaldo, già quotato come capocannoniere del campionato a 2.60.

Napoli e Inter, distanti leggermente dai bianconeri, ma vicine fra loro, tentano la scalata. La vittoria del campionato della squadra allenata da Carlo Ancelotti, rafforzata in difesa dal recente acquisto dell’ellenico Kostas Manolas, è segnata 4.85; ottimismo per Antonio Conte e la sua Inter con una quota scudetto di 5.00. Decisamente distanti le altre big italiane: Milan a 45.00, Roma a 60.00, Lazio e Atalanta a 95.00 secondo le previsioni dei bookies Planetwin365.

Interessante anche la proposta relativa ad alcune scommesse alternative come la “quota vincente Serie A senza Juventus” che offre l'opportunità di scommettere su chi arriverà davanti a tutti senza tener conto dei bianconeri. In questo caso il team partenopeo si posiziona davanti alla squadra milanese a 1.80 contro 1.90."

Non tutto è perduto. Per tante formazioni l'obiettivo sarà quello di provare a centrare la qualificazione per la Uefa Champions League: le prime quattro classificate hanno l'opportunità di ottenere il pass diretto per la Coppa dei Campioni. La quota per il posizionamento entro le prime 4 di Napoli e Inter, considerate già a bordo, è data rispettivamente a 1.12 e 1.15. Testa a testa, secondo Planetwin365, fra Milan (2.15) e Roma (3.00). Distanziate, anche se di poco, la Lazio (4.10) e l’Atalanta (4.50) che ha già realizzato il colpaccio durante la passata edizione del Campionato.

In fondo alla classifica di Planetwin365, Verona, Lecce e Brescia che è appena riuscita a riportare in Italia Balotelli. Le tre squadre neo promosse in A, sono quelle più gettonate per la retrocessione. L’ipotesi che questa stagione possa essere solo una breve esperienza nella massima serie è data rispettivamente a 1.30, 1.35 e 1.75. A rischio anche Spal (2.50) e Parma (3.50).

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

