Suntech classificato come uno dei brand di moduli fotovoltaici più bancabili al mondo da Bloomberg New Energy Finance

- Suntech appare nell'elenco Bloomberg NEF dei primi 15 moduli fotovoltaici per quanto riguarda i risultati di bancabilità, e si trova in prima posizione a lungo termine, secondo BNEF.

Il rapporto annuale BNEF classifica la bancabilità dei brand in base alla probabilità che i progetti fotovoltaici ricevano finanziamenti "non-recourse" da istituti finanziari quando si impiegano moduli dall'azienda specificata. Oltre alla sua posizione tra i primi dieci brand nel 2019, Suntech è ora il sesto brand di moduli fotovoltaici più bancabile al mondo di tutti i tempi. Il brand è stato anche inserito al primo livello nell'ultimo elenco di Bloomberg relativo ai pannelli solari.

"A partire dal suo avvio diciannove anni fa, Suntech ha cercato di fornire prodotti fotovoltaici di alta qualità, affidabili ed economici. La nostra posizione in classifica dimostra che abbiamo una solida base finanziaria e che siamo un partner di fiducia per i progetti, offrendo ai nostri clienti redditività stabile e a lungo termine sugli investimenti", Ha dichiarato He Shuangquan, il Presidente di Suntech.

BNEF è uno degli istituti di ricerca terzi più credibili nel nuovo mercato dell'energia; il suo rapporto approfondito raccoglie dati da 25.455 progetti di finanziamento nel fotovoltaico per 57 brand di moduli fotovoltaici, nonché da colloqui tenuti con specialisti del controllo qualità e tecnici esperti. Il rapporto copre oltre 25 GW di capacità di generazione fotovoltaica installata in tutto il mondo ed è frequentemente utilizzato dagli istituti finanziari per la determinazione del credito commerciale. L'alta posizione di classifica di Suntech significa che gli sviluppatori di progetti solari che scelgono i moduli Suntech hanno una maggiore probabilità di ricevere finanziamenti per i loro progetti.

Il rapporto BNEF presenta anche i risultati della 2019 PV Module Reliability Scorecard (valutazione comparativa 2019 sull'affidabilità dei moduli fotovoltaici) pubblicata da DNV GL, autorevole organismo di certificazione globale per l'industria delle energie rinnovabili. Per il secondo anno consecutivo, Suntech è stata classificata come avente le "migliori prestazioni" grazie all'efficienza e affidabilità elevatissime del prodotto.

Il ritorno di Suntech all'avanguardia dell'industria fotovoltaica è il risultato della sua crescente influenza globale e della rapida espansione degli ultimi due anni. Nella sola prima metà del 2019, Suntech ha fatto registrare un aumento del 43% delle spedizioni di moduli rispetto all'anno precedente e un aumento del 25% dei ricavi operativi, mentre le spedizioni all'estero hanno rappresentato quasi l'80% di tutti i moduli spediti. Le spedizioni storiche complessive hanno superato i 20 GW.

Inoltre, Suntech ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo continuativi, mirati ad aumentare l'erogazione di potenza e l'efficenza energetica. Ad oggi, Suntech ha 500 brevetti, comprese 87 invenzioni brevettate. Più recentemente, il produttore ha lanciato nel giugno 2019 il suo prodotto d'avanguardia: il modulo a cellule monocristalline HIPower Max Series 440W Monocrystalline Multi-busbar Bifacial Half-cell. Utilizzando una cellula PERC monocristallina da 158,75 mm nell'ambito di un formato da 78 cellule, il modulo può portare l'uscita di potenza a 440 W aumentando la capacità di generazione di oltre il 20%.

Informazioni su Suntech

Wuxi Suntech, società nota in tutto il mondo per la produzione di prodotti fotovoltaici, è impegnata nella ricerca e sviluppo e nella produzione di celle e moduli solari in silicio cristallino. Fondata nel 2001, l'azienda ha zone di vendita in oltre 80 paesi e regioni del mondo. L'azienda si dedica alla promozione dell'efficienza di conversione dei prodotti, migliora continuamente la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, migliora le tecniche di produzione, e si impegna a fornire prodotti fotovoltaici di alta qualità, alta affidabilità ed elevato rendimento economico per i clienti in virtù dei vantaggi tecnici all'avanguardia e dell'eccellente livello di produzione.

