Curvature Names Sreekant Kasibhatta CFO

Scontro Di Maio-De Luca sui navigator, contestazione a Roma

Roma, 31 lug. (askanews) - Non è andato tutto liscio il giorno dell'evento 'Kick-off', il calcio di inizio, dei navigator, organizzato dal ministro Luigi Di Maio e dall'Anpal servizi all'Auditorium di Roma. Oltre ai numerosi giovani giunti da tutta Italia per la loro prima giornata di formazione, nella Capitale è arrivata anche la contestazione di una delegazione di vincitori del concorso per ...