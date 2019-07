SNAI – F1, Gp Germania: tabù Vettel vale 10 il primo trionfo a Hockenheim

(Milano,25 luglio 2019) - Hamilton vola nelle quote sulla prossima gara: il suo successo è dato a 1,70, Bottas primo inseguitore a 3,75 – Duello ravvicinato Leclerc‐Verstappen: il ferrarista paga 6,50, il pilota Red Bull 7,50.

Milano, 25 luglio 2019 ‐ Sarà difficile per Sebastian Vettel scacciare i fantasmi che gli appariranno sul circuito di Hockenheim, dove domenica si correrà l'11ª tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari, nato e cresciuto a pochi chilometri dal tracciato, non ha mai vinto su questo asfalto e, per di più, l'anno scorso proprio qui sprecò una grande occasione, uscendo fuori pista quando era al comando: un errore che aprì la strada al sorpasso mondiale di Hamilton. Il riscatto del pilota tedesco, in evidente crisi di risultati, è dato a quota 10 dagli analisti SNAI, valutazione su cui pesa anche il fatto che, in teoria, Hockenheim sia un circuito più adatto alle caratteristiche delle Mercedes. Se la vittoria è ai limiti dell'impresa, tirar fuori una prestazione che faccia morale è invece un compito decisamente alla portata di Vettel, dato a 2,05 per tornare sul podio, obiettivo che ha fallito negli ultimi tre Gran Premi del 2019.

Mercedes padrona ‐ Se Vettel è alla ricerca del campione che fu, Lewis Hamilton invece continua a macinare risultati su risultati e, su un tracciato buono per la sua Mercedes, si prepara a battere un altro record in casa della leggenda Michael Schumacher: assieme al tedesco, è il pilota che ha vinto più Gp di Germania, quattro, e il suo quinto trionfo è dato a bassa quota, 1,70. Va più su la proposta sul suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, il cui guizzo pagherebbe 3,75. Come al solito è sempre Charles Leclerc il primo pilota dietro la scuderia tedesca: il giovane ferrarista, ancora a caccia del suo primo successo nel Circus, è offerto a 6,50, mentre è a 1,70 il suo quinto podio di fila. Ancora una volta, Leclerc dovrà guardarsi le spalle da Max Verstappen, con cui ha duellato sia in Austria che in Inghilterra: l'olandese, a bordo di una Red Bull in crescendo, è piazzato a 7,50.

Ufficio stampa SNAITECH

Cell. 348.4963434 ‐ e‐mail: ufficio.stampa@snaitech.it