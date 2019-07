OLON espande la sua capacità microbica nel sito di Capua

Videogiochi, arriva su iPhone e Android "Real Flight simulator"

Milano, 24 lug. (askanews) - Per gli appassionati di simulazione di volo di linea su piattaforma mobile, come smartphone e tablet, sia con sistemi operativi iOS sia Android, è in uscita un nuovo gioco tutto "made in Italy"; si chiama Rfs - Real flight simulator, prodotto dalla Rortos. "È il più realitisco e immersivo dei nostri simulatori - ha spiegato il titolare dell'azienda, Roberto Simonetto ...