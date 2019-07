NTT DATA Presents the Future of Digital Acceleration

Caduti di Nassiriya, la Sala Auditorium della Regione Liguria dedicata a vittime attentato

(Agenzia Vista) Liguria, 15 luglio 2019 E' stata intitolata ai Caduti di Nassiriya la sala auditorium della Regione Liguria in piazza De Ferrari. Hanno partecipato alla cerimonia a Genova la moglie e la figlia del sottotenente dei carabinieri Giovanni Cavallaro, Sabrina e Lucrezia, in rappresentanza dei familiari delle vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 in Iraq, il governatore Giovanni ...