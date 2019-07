Calypso Welcomes Richard Bentley as Chief Product and Engineering Officer

Calcio, la Lazio presenta le maglie in Campidoglio e le regala alla Sindaca Raggi

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2019 Calcio, la Lazio presenta le maglie in Campidoglio e le regala alla Sindaca Raggi La SS Lazio, durante la premiazione in Campidoglio per la vittoria nell'ultima edizione della Coppa Italia, ha presentato la prima e la terza maglia della prossima stagione. Per l'occasione, il presidente Claudio Lotito ha donato alla Sindaca di Roma Virginia Raggi entrambe le ...