QIA & Douglas Emmett Acquires The Glendon - Los Angeles

Sea Watch, Gino Strada: “Pm indaghino sui milioni della Lega”

(Agenzia Vista) Milano, 02 luglio 2019 “Mi sembra non ci sia niente da indagare, la Sea Watch ha tutta la mia solidarietà, non ci sono altre definizioni”. Lo ha detto il fondatore di Emergency Gino Strada in occasione di un evento per 'Smemoranda' a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev