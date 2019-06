La Guardia di finanza smaschera un'azienda che ha evaso 330 mila euro

L'instancabile lavoro della Guardia di finanza provinciale di Siena ha portato a scoprire una società specializzata in attività di supporto alla produzione vegetale per conto terzi (operante prevalentemente presso vigneti ed uliveti di proprietà di importanti aziende del settore agricolo della Valdichiana) che, dal 2014 al 2017, non ha dichiarato gran parte dei redditi prodotti. Lo stratagemma era quello di emettere in modo regolare le fatture per le prestazioni rese, omettendo però sistematicamente la registrazione sui libri contabili. In questo modo, sono stati nascosti al fisco ricavi per 330 mila euro e iva per circa 65 mila. Le Fiamme gialle hanno segnalato la cosa all'Agenzia delle entrate per le conseguenti procedure sanzionatorie e di recupero delle imposte evase.