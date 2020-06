Siena e la riapertura delle scuole. L'assessore Benini: "Il governo ci faccia sapere come muoverci"

di Arianna Falchi

Mentre dal governo tardano ad arrivare linee guida chiare sulla riapertura delle scuole a settembre, l’assessore all’istruzione del Comune di Siena, Paolo Benini, nei giorni scorsi ha incontrato per via telematica una delegazione dei genitori firmatari della lettera inviata all’amministrazione in cui chiedevano che il Comune si facesse portavoce nei confronti di Roma. “Mi ha fatto molto piacere incontrare queste persone, così come mi ha fatto piacere ricevere degli stimoli intelligenti su un tema così importante. E’ stata una riunione costruttiva dove ho specificato quali sono le nostre competenze, ovvero quelle che riguardano le scuole comunali”. Importante, a detta di Benini, la collaborazione e la condivisione di idee, specialmente in questo momento dove mancano le linee guida: “Per il 18 giugno ho organizzato un incontro con la pedagogista del Comune e le insegnanti delle scuole comunali. La mia intenzione è renderle partecipi di eventuali progettualità e lanciare un tema sul quale costruire una collaborazione. La sera stessa, parteciperò ad un incontro in streaming con l’associazione “Si…amo le scuole comunali”, sulla loro pagina Facebook. Il 22, invece, incontrerò gli altri istituti scolastici non di competenza comunale”. Difficile tracciare un percorso certo, al momento, in quanto il governo non ha ancora fornito delucidazioni sui punti cardine da dover seguire: “Bisogna che ci facciano sapere come intervenire. Le proposte che mi sono state fatte sono interessanti, chiaramente bisogna che ci sia tempo: in Italia per spostare una penna ci vuole un mese. La scuola, inoltre, va pensata nella sua globalità, comprendendo anche i servizi di trasporto, le mense, il personale e tutto ciò che vi ruota intorno”. Ancora incerta la scuola in presenza a settembre. “Il palazzo della provincia? Ovviamente ci vorrebbero soldi per sistemarlo e non c'è un piano operativo. Riuscire ad approntare qualcosa nei tempi normali la vedo dubbia e bypassare certe normative è rischioso. Ripeto, inoltre, che la scuola non è composta solo dalle lezioni, ma anche da tutto ciò che vi gira intorno. Anche fare le turnazioni tra mattina e pomeriggio sarebbe difficoltoso. I ragazzi che sono abituati a svolgere le loro attività extrascolastiche nel pomeriggio, la mattina si ritroverebbero in un vuoto cosmico”. Per Benini, questo potrebbe essere il momento per ripensare i tratti somatici della scuola: “Questa potrebbe essere l’occasione per cambiare il paradigma scolastico. I ragazzi potrebbero investire del tempo anche per sviluppare capacità creative e pratiche: non devono esserci solo nozioni”.