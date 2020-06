Siena, si conoscono alla degustazione di vini e insieme fanno una scoperta di assoluto prestigio in medicina

C’è una giovane scienziata di Siena, Claudia Bonfio, dietro una scoperta destinata a cambiare lo studio del liquido cerebrospinale. Con lei, anche la bellunese Laura Pellegrini ha firmato il lavoro che è stato pubblicato dalla prestigiosa e autorevole rivista “Science”, che ha presentato la ricerca condotta con approcci scientifici complementari. Lo studio parte dalla scoperta di Laura Pellegrini che fornisce un modello preclinico utile per la diagnosi (precoce) di malattie neurologiche e si completa anche grazie alla collaborazione con Claudia Bonfio, che mette a punto un metodo di analisi di nuovi farmaci per tali malattie. Durante la ricerca si è scoperto che gli organoidi di cervello possono produrre un liquido che ha caratteristiche e proprietà molto simili a quello cerebrospinale (fino ad ora ottenibile solo attraverso dolorose punture lombari), ed è stato messo a punto un nuovo metodo per valutarne la composizione e ottimizzarne la produzione. Bonfio ha studiato la capacità di questo modello di assorbire e accumulare farmaci, quindi potenzialmente contribuendo allo sviluppo di nuove terapie mirate contro le principali malattie neurologiche. Il progetto di ricerca, condotto nel laboratorio della dottoressa Madeline Lancaster al Laboratory of molecular biology (Lmb) del Medical research Council di Cambridge, è frutto di un’amicizia e di una collaborazione tutta italiana. Le due studiose si sono incontrate proprio a Cambridge durante una degustazione di vini italiani ed è subito nata una profonda stima professionale.