Siena, Carrefour e La Bottega lanciano Sapori & Valori: carni, salumi e formaggi della Toscana

La Toscana nel carrello. Etruria Retail, azienda senese leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell'Italia centrale, scende in campo a favore dei produttori locali e lancia Sapori & Valori, la linea dedicata a valorizzare i prodotti di carni, salumi, formaggi e gastronomia che arrivano direttamente dalle migliori aziende della Toscana sugli scaffali dei punti vendita della rete a marchio Carrefour e La Bottega. Il gruppo senese celebra e sostiene il lavoro di tutta la filiera con la campagna “Diamo una mano ai produttori locali” lanciando, nei 290 punti vendita della rete, la linea dei prodotti locali e di qualità di Toscana, Umbria e Alto Lazio. Oltre a sostenere le piccole e medie aziende locali, si offrono la migliore tradizione agroalimentare prezzi bloccati. “Diamo una mano ai produttori locali è il titolo della campagna che abbiamo scelto per sostenere l’economia dei territori in cui siamo presenti - – spiega Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail – Abbiamo selezionato solo aziende locali per portare dal produttore al carrello, grazie a una rete di vendita capillare e multicanale, la qualità e la freschezza. Un assortimento che soddisfa le esigenze di spesa dei nostri clienti, offrendo il meglio dei prodotti della Toscana a prezzi convenienti e bloccati”.

A.L.