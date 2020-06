Siena, elezioni regionali: i giochi nel Partito Democratico. E' partita la caccia al nome

di Alessandro Lorenzini

Simone Bezzini sicuro, Jury Bettollini in corsa, Chiara Lanari all’inseguimento. Nel Partito Democratico della provincia di Siena si scaldano i motori in vista delle elezioni regionali della Toscana, con qualche incognita che arriva dal capoluogo: il partito cittadino ha chiesto a gran voce di essere rappresentato nel listino di sei candidati dei Dem (tre uomini e tre donne, come prevede la legge elettorale), ha ricevuto il sostanziale assenso da parte del segretario provinciale Andrea Valenti, ma deve adesso trovare un nome da proporre alla stessa direzione provinciale del partito, che poi comunicherà la proposta alla direzione regionale per la ratifica delle candidature a consigliere regionale. Non che dagli altri territori le idee siano chiarissime, ma è pur vero che il sopracitato Simone Bezzini (che ha la sua roccaforte in Valdelsa) parte da una ricandidatura quasi certa: ancora non è stato approvato il regolamento interno, ma appare più che scontato che si riparta dai consiglieri uscenti. Dalla Valdichiana sarebbero diverse le pressioni sull’attuale primo cittadino di Chiusi, Juri Bettollini (che, come scritto dal Corriere di Siena, nel caso darebbe vita a una lotta fratricida contro l’ex compagno di partito ed ex collega Stefano Scaramelli, oggi a Italia Viva), chiamato a rappresentare il territorio. E’ possibile, però, che, alla fine, tocchi a Chiara Lanari, attuale vice di Bettollini e teoricamente pronta anche a un “ticket” con Bezzini (si può esprimere infatti la doppia preferenza donna-uomo). Ma stavolta anche l’Amiata vuole dire la sua. Di certo rispetto a cinque anni fa, quando il Pd riuscì a a fare eleggere in provincia di Siena due consiglieri (gli stessi Scaramelli e Bezzini) a suon di preferenze, a settembre o quando il governo deciderà di portare alle urne i toscani la situazione sarà più complicata. La legge regionale prevede la maggioranza al primo turno qualora uno dei candidati raggiunga il 40 per cento dei voti, ma la ripartizione dei 23-24 consiglieri regionali (il numero dipende da una serie di tecnicismi) è legata ai voti delle liste nelle singole circoscrizioni (sono tredici in totale): quelle più popolate eleggono un numero maggiore di consiglieri, ma sono importanti sia i voti in percentuale su base regionale, sia quelli ottenuti sui singoli territori. In sostanza per eleggere due consiglieri Dem in provincia di Siena il Pd dovrebbe ripetere gli exploit del passato, ma paradossalmente anche le altre forze politiche (centrodestra compreso) dovrebbero navigare, anche in caso di vittoria alla Regione, su percentuali altissime per esprimere un consigliere senese.