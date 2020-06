Siena, il Conservatorio Rinaldo Franci riapre lunedì 15. Controlli e massima sicurezza

Il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena torna a far musica. Da lunedì 15 giugno l'istituto di alta formazione musicale senese riapre le sue porte a studenti e docenti in totale sicurezza. Nel rispetto dei protocolli e dei dispositivi nazionali e regionali la vita didattica riprende con accessi regolati, termoscanner wireless a infrarossi, registro presenze e rigoroso sistema di prenotazioni di esami e lezioni. Il Conservatorio, inoltre, si è dotato di barriere di plexiglas mobili in uso durante le lezioni di canto e per l’insegnamento degli strumenti a fiato. Il Conservatorio riapre alla didattica permettendo a studenti e docenti di accedere ai locali dell’istituto solo previa prenotazione degli esami e delle lezioni, direttamente da casa, inviando una mail alla segreteria dell'istituto.