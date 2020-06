Elezioni Toscana, centrodestra Siena: possibili candidati. Coda in Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia

A Siena scalda i motori anche il centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Pur mancando ancora la ratifica ufficiale sulla candidatura alla presidenza che dovrebbe essere quella di Susanna Ceccardi. Per ciò che concerne le liste per il consiglio, la Lega punta su Riccardo Galligani (consigliere comunale a Poggibonsi), ci sarà comunque anche un rappresentante del Carroccio iscritto a Siena, possibile che venga candidato un consigliere comunale. Fra le novità di Fratelli d’Italia potrebbe esserci il nome di Riccardo Pagni che ha dato ufficialmente la sua disponibilità a candidarsi per le elezioni regionali con il partito di Giorgia Meloni. L’avvocato potrebbe rientrare nella rosa di nomi, dunque, che il partito dovrà valutare e di cui dovrebbero far parte Lorenzo Rosso (600 preferenze all’ultima tornata in Toscana), Enrico Tucci, Alessia Pannone (presidenti dei circoli senesi) o una delle consigliere comunali (Anna Masignani, Barbara Magi e Stefania Selvaggi). Fdi sceglierà comunque anche rappresentanti dal resto della provincia per garantire rappresentatività ai territori, fra questi nella probabile rosa potrebbe esserci Eros Trabalzini di Montepulciano. Forza Italia parte da Lorenzo Lorè, consigliere comunale e capogruppo, fra i candidati ci sarà anche Michela Guerrini, avvocato e consigliere comunale a Sovicille. Gli azzurri potrebbero chiedere anche a Clio Biondi Santi, assessore in Palazzo Pubblico, di entrare in lista per le regionali.