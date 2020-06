Siena, vaccino anti Coronavirus: professoressa dell'Università coordinerà sperimentazione in Brasile

La professoressa Sue Ann Costa Clemens, direttore dell'Institute for Global Health dell'Università di Siena e del master in Vaccinology and Pharmaceutical Clinical Development dell'Ateneo, coordinerà un importante studio clinico in America Latina per lo sviluppo di un vaccino contro il nuovo Coronavirus. Il Brasile sarà infatti il primo Paese fuori dal Regno Unito a testare il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford, grazie all'accordo tra l'Ateneo britannico e il ministero della salute del Brasile, finanziato dalla Brazil’s Lemann Foundation and D’Or Institute for Research and Training. I test sull'efficacia del vaccino, insieme a quelli che saranno condotti in altri Paesi, determineranno se il vaccino potrà definitivamente essere registrato nel Regno Unito entro fine anno. “Cinquemila brasiliani - spiega la prof - parteciperanno al primo ciclo di prove. Tutti i volontari verranno dal settore degli operatori sanitari e da altri in prima linea nella lotta al Covid, poiché hanno maggiori probabilità di essere esposti al virus". Lo studio si svolgerà a San Paolo e Rio de Janeiro, le due città più popolose del Brasile.