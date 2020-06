Palio di Siena, ennesimo attacco di Peta: "Sostituite i cavalli veri con quelli di legno". Lettera a De Mossi

Sostituire i cavalli del Palio di Siena con cavallucci di legno. Di tutto di più. Ormai non ci sono limiti: c'è chi pur di attaccare il Palio, una ne dice e cento ne pensa. Ignorando che si tratta della festa di popolo più bella del mondo. L'associazione protagonista dell'ennesima sparata è ancora Peta (People for the ethical treatment of animals), organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali che addirittura scrive al sindaco Luigi De Mossi per avanzare la sua assurda proposta di Carriere con cavalli di legno e la sola partecipazione degli esseri umani: in tale corsa i concorrenti dovrebbero gareggiare cavalcando un bastone di legno con la testa a forma di cavallo, uno sport "amico degli animali che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo". Peta si offre "di fornire gratuitamente mille cavallucci, una volta che si potrà dare il via al nuovo evento" dopo l'emergenza Coronavirus. "Costringere i cavalli a correre finché non si rompono le ossa e crollano a terra, è un'immagine da incubo", sottolinea Peta. L'associazione chiede alle autorità di Siena di eliminare "questo spettacolo indegno e abbracciare una nuova tradizione che non causa sofferenza". Per l'associazione "la tradizione non dovrebbe mai essere una giustificazione per la crudeltà. Eppure il Palio di Siena, in cui i cavalli vengono frustati e costretti a correre a velocità folle per le strade della città, spesso distruggendosi le caviglie o rompendosi le zampe mentre lottano per superare le curve strette, è semplicemente crudele". L'intervento originale è ancora più pesante (clicca qui per leggerlo). Ancora una volta, insomma, Peta dimostra di non conoscere la Festa, il suo significato, il suo valore,