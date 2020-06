Università di Siena: prestito d'onore, conto corrente senza costi e prepagata. Aiuti di UbiBanca agli studenti

Un prestito d’onore per gli studenti dell'Università di Siena che ricalca il modello anglosassone, una nuova carta prepagata con i simboli di UbiBanca e dell’ateneo senese e ancora la possibilità di aprire un conto corrente senza costi aggiuntivi e l’opportunità di effettuare stage e tirocini. Sono queste alcune delle condizioni offerte dall’istituto bancario bergamasco che per i prossimi tre anni gestirà il servizio di tesoreria dell’Università agli studi di Siena. Fabio Viti, che ricopre l’incarico di responsabile della direzione territoriale UbiBanca per Siena, Livorno e Grosseto, è tra l’altro un ex studente dell’ateneo senese. Nell’aula magna ha sottolineato come “la partnership attivata va oltre l’evento dell’acquisizione del servizio di tesoreria, perché ricca di contenuti formativi per studenti e per manager della banca e ha portato anche alla realizzazione di prodotti bancari appositamente studiati per gli studenti, per agevolare il loro percorso accademico e la vita quotidiana in città e ad una convenzione con condizioni vantaggiose riservata a tutti i dipendenti dell’università. Vogliamo essere vicini al territorio con azioni concrete”. Il prestito d’onore del quale gli studenti potranno beneficiare ricalca il modello anglosassone anche nei suoi tempi e nella sua durata; un giovane avrà infatti la possibilità di restituire il denaro fino a 17 anni dopo averlo richiesto. “Il finanziamento – ha sottolineato Viti – potrà essere attivato anche senza alcuna garanzia da parte della famiglia dello studente”. La banca offrirà opportunità economiche anche a dipendenti dell’ateneo, Alumni (cioè gli ex studenti) e Cral. Gli studenti avranno pure la possibilità di effettuare stage nelle filiali. “E magari quelli che oggi sono giovani universitari potrebbero un domani diventare nostri dipendenti”, affermano da UbiBanca.

Gennaro Groppa