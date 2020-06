Università di Siena, a ottobre si torna in aula. Il rettore: "Lavoriamo a nuovi spazi"

La vocazione dell'Università di Siena è quella di effettuare lezioni in presenza. Il concetto è stato illustrato più volte e in conferenza stampa il rettore Francesco Frati è tornato sull’argomento per spiegare cosa l’università sta facendo in vista del ritorno nelle aule ad ottobre. “Stiamo valutando – ha detto Frati – un piano di riorganizzazione degli spazi per assicurare una distanza tra gli studenti. Ringraziamo il Comune che si è reso disponibile a mettere a disposizione ulteriori locali. Stiamo pensando anche ad una estensione degli orari delle lezioni dalle 8 fino alle 20”. In ateneo si ipotizza che per le lezioni potrebbero essere utilizzati anche luoghi “istituzionali”, che solitamente hanno un ruolo ed una finalità celebrativa o dove vengono tenuti eventi, come la stessa aula magna del rettorato. C’è chi teme che a causa del Coronavirus possa il prossimo anno verificarsi una riduzione del numero di iscritti. Frati però afferma: “Noi siamo fiduciosi. La pandemia ha dimostrato quanto siano importanti la ricerca e la conoscenza. A fine aprile abbiamo registrato un numero di manifestazioni di interesse dall’estero uguale allo scorso anno. E anche le pre-immatricolazioni sono in linea con i dati del 2019”.

Gennaro Groppa