Università Siena, UbiBanca batte Banca Monte Paschi. Partita da 180 milioni di euro. Mps non aveva mai perso

di Gennaro Groppa

UbiBanca batte tutta la concorrenza, compresa Banca Monte dei Paschi, e diviene per i prossimi tre anni l’istituto che gestirà il servizio di tesoreria dell’Università degli studi di Siena. Si tratta di una partita rilevante non solo per una questione economica, ogni anno il giro complessivo di denaro che viene gestito è di circa 180 milioni (18 dei quali arrivano da tasse studentesche per i corsi di primo e di secondo livello), ma che ha un suo peso anche da un punto di vista simbolico e di immagine. Perché questo servizio dell’ateneo senese è stato fino a oggi gestito ininterrottamente da Banca Mps, che ora perde questa opportunità. E’ stato così dal 1994, da quando cioè esiste l’obbligo di espletare una gara per l’affidamento del servizio di cassa. Quella gara l’aveva sempre vinta Rocca Salimbeni; stavolta invece un’altra banca ha offerto condizioni migliori e le ha soffiato il posto. L’approdo di UbiBanca nell’ateneo senese è stato presentato ieri mattina in pompa magna al rettorato, con i simboli dell’istituto accanto a quelli dell’università cittadina. E ovviamente alla presenza del rettore Francesco Frati e dei dirigenti Ubi. Questo passo è la conferma di una significativa penetrazione della banca del nord Italia, divenuta il terzo istituto del Paese, nel territorio senese e che segue l’inaugurazione avvenuta nei mesi scorsi della nuova filiale in piazza Matteotti. Mps perde dunque una partita che al di là degli aspetti economici ha importanti risvolti simbolici, dato che qualunque giovane che da ogni parte d’Italia arrivava a Siena per motivi di studio si trovava l’istituto di Rocca Salimbeni come principale punto di riferimento. Adesso non sarà più così. “E’ stata effettuata una gara pubblica – ha commentato il rettore Francesco Frati – con una commissione che in autonomia ha valutato le varie proposte che erano arrivate. La proposta migliore è stata quella di UbiBanca”. Che tra l’altro offre agli studenti possibilità assolutamente vantaggiose. Cristian Fumagalli, responsabile della macroarea territoriale Lazio, Toscana e Umbria di UbiBanca, sorride soddisfatto. Fumagalli siede accanto al rettore Frati e spiega quelle che sono le strategie dell’istituto: “Abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza – le sue parole – e siamo ben felici di poter avviare questa collaborazione. Per noi la cultura, i giovani, il talento e la ricerca sono fattori sui quali è necessario investire per il futuro. Questa non è la nostra unica collaborazione con il mondo accademico ma siamo contenti di avviare il servizio anche a Siena. Con l’ateneo senese, tra l’altro, condividiamo la visione relativa all’economia sostenibile. Offriremo nuove opportunità agli studenti e metteremo a disposizione il nostro know-how anche per stage e opportunità per i giovani”.