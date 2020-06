Siena, spiava la sua ex dalla banca dati dei carabinieri: condannato ex maresciallo

di Claudio Coli

Accessi abusivi alla banca dati delle forze dell’ordine e comunicazioni sospette con l’aguzzino della sua ex compagna: la corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna a un anno, con pena sospesa, a carico di un ex maresciallo dei carabinieri, in servizio in provincia di Siena, sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Siena. La vicenda processuale si lega ai fatti di violenza risalenti al 2011-12 - il secondo filone ancora oggi sotto inchiesta da parte della Procura di Siena – che hanno riguardato la giovane, un tempo residente in Val d’Elsa, oggetto delle persecuzioni del genitore affidatario lombardo che era solito rapirla e farle violenza. Secondo quanto ricostruito dai magistrati, l’ex maresciallo – in precedenza compagno della ragazza – avrebbe effettuato quattro accessi allo Sdi (sistema d’indagine) in uso all'Arma, per verificare e reperire dati sensibili riguardanti la donna, che si trovava al tempo a vivere in luoghi protetti per sfuggire al suo aguzzino; contestualmente, gli accertamenti della Procura hanno dimostrato l'intercorrere di una fitta comunicazione tra lo stesso maresciallo e l'uomo, reputato l’autore delle brutali violenze sulla donna. Stando alla denuncia presentata dal difensore della ragazza, l’avvocato Massimo Rossi, ci sarebbe stato un collegamento diretto tra gli accessi allo Sdi da parte del militare e gli episodi di rapimento e violenza carnale, una sorta di “passaggio” di informazioni. Dietro tali azioni, probabilmente, la volontà di vendicarsi per motivi sentimentali. Nonostante in giudizio sia stato possibile provare solo il reato di accesso abusivo ai sistemi telematici delle forze dell’ordine, per il giudice gli indizi di questo collegamento sono considerati piuttosto circoscritti, in ragione della notevole attività di comunicazione scoperta tra i due soggetti: in alcune occasioni, all'accesso allo Sdi corrispondeva, temporalmente conseguente, l'entrata in azione dell'orco. “Alla luce della condanna anche in grado di appello per il maresciallo – è il commento dell'avvocato Rossi – legata all’accesso abusivo e agli Sdi e alle telefonate e messaggi con colui il quale aveva una parte principale nelle violenze sulla ragazza, si ritiene che la Procura non possa più essere silente e ferma, si impone che i gravissimi fatti accaduti abbiano uno sbocco processuale al fine di determinare le responsabilità di tutti gli autori". “Ormai è il momento – ancora Rossi - che la Procura della Repubblica di Siena, anche in considerazione della sentenza in questione promuova l’azione penale sui fatti del 2011/2012 e valuti le prove che vi sono ad iosa”. “Sicuramente questo difensore strenuamente continuerà a difendere la propria assistita e non deve esservi meraviglia – conclude - la difenderà sia rispetto ai fatti accaduti, sia rispetto a chi si oppone inopinatamente a considerare tutto ciò non meritevole di processo. L’esercizio dell’azione penale in presenza di prove ed elementi di prova è un dovere costituzionale e non può essere omesso o aggirato”.