Università, è morta la botanica Elena Maugini. Aveva insegnato a Siena

CALCIO

Trent'anni fa il Mondiale delle notti magiche: la doppietta di Careca in Brasile-Svezia. Il video

Trent'anni fa, 10 giugno 1990, i Mondiali di calcio di Italia '90. Nel terzo giorno di partite Careca, bomber del Napoli di Maradona, prova a prendere per mano il Brasile nella corsa al titolo. L'attaccante segna una doppietta al Delle Alpi di Torino, decisiva per la vittoria contro la Svezia (2-1, per gli scandinavi a segno Brolin che poco dopo arrivò in Italia al Parma). Un fuoco di paglia ...