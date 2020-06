Siena, Piazza del Campo come una discarica dopo la movida. L'assessora Buzzichelli: "Un dolore vederla così"

di Arianna Falchi

A Siena si torna a parlare di movida. Stavolta, a far storcere la bocca sono le immagini di una Piazza del Campo ricoperta da plastica, bottiglie di vetro, bicchieri e rifiuti di vario genere, gettati a terra come se niente fosse o abbandonati sui colonnini che circondano la conchiglia nel passato fine settimana. Foto scattate da senesi indignati di prima mattina, prima che gli addetti passassero a pulire tutto e veicolate attraverso i social network, dove sono diventate virali. L’anello di Piazza ridotto come una vera e propria pattumiera a cielo aperto e anche l’interno della Conchiglia, fino a fonte Gaia, invaso dall’immondizia. Stessa sorte per alcune vie limitrofe. Immagini tristi che stonano con la bellezza del luogo e che lasciano un forte amaro in bocca, oltre alla rabbia con cui molti cittadini hanno reagito nel vedere uno dei simboli della città ridotto in quel modo. “Queste immagini fanno molto male al cuore, sia come cittadina che come amministratore”. Usa queste parole, cariche di rammarico, Silvia Buzzichelli, assessore al decoro urbano del Comune di Siena. Che aggiunge: “Abbiamo la piazza più bella del mondo ed è un dolore vederla ridotta come una discarica. E’ assolutamente inaccettabile”. A seguito di questo stato di cose, che suscita solo indignazione di buona parte dei senesi (tanti, su Facebook, hanno commentato: “Come mi piacerebbe beccare sul fatto chi fa queste cose...”), l’amministrazione si è messa al lavoro con l’ufficio tecnico di riferimento per capire cosa è andato storto nel weekend appena passato. “Mi è sembrato strano - ammette Buzzichelli - Stiamo cercando di capire cosa non ha funzionato. Probabilmente, ma è solo un’ipotesi, c’è stato un afflusso più consistente di persone. Stiamo lavorando anche per capire come poter dare un ulteriore supporto per evitare che si ripetano situazioni del genere: un’idea è quella di servirsi dei bidoni più capienti che di solito vengono posizionati in città per i giorni di Palio, quando la presenza di persone in città è molto alta e le strade vengono vissute di più”. Inevitabile, però, un appello a tutti di vivere i luoghi di aggregazione in modo più consapevole e rispettoso: “Ben vengano la movida in sicurezza e le attività serali, che contribuiscono a far girare l’economia degli esercizi di piazza del Campo. D’altra parte, però, mi aggrappo al senso civico dei cittadini. Io posso sicuramente dare il mio supporto come amministratore, ma voglio rivolgermi alle persone che frequentano il cuore della nostra Siena nel fine settimana, invitandole ad avere un po' di amore e rispetto in più per luoghi che affascinano tutti. La nostra città è meravigliosa e ce la invidiano ovunque: dobbiamo averne più cura. Ci auguriamo che il prossimo fine settimana non si rivedano queste immagini. Già da due settimane, è stato attivato il servizio di Sei Toscana che prevede gli operatori presenti dalle 17 alle 20 e dalle 24 alle 3 del mattino per gestire la movida in centro. Gli operatori hanno il compito di pulire la strada, svuotare i cestini fissi e inoltre vengono posizionati dei bidoni mobili aggiuntivi dove gettare i rifiuti. In situazioni normali, è un servizio che parte dal 15 di giugno e copre tutta l’estate, ma viste le chiusure, abbiamo voluto giocare in anticipo, anche perché la gente ha voglia di uscire e stare all’aperto, specialmente nel fine settimana. Parliamo di un servizio che ha sempre funzionato, anche nei periodi di maggior afflusso di turismo e di studenti fuori sede”.