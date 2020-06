Siena, contributi alle famiglie per i campi solari: ecco come presentare domanda

Il Comune di Siena sta predisponendo un aggiornamento all’elenco degli interessati a organizzare i campi solari (in corso di adeguamento alle normative nazionali e regionali Covid 19) e ha previsto l’assegnazione di contributi alle famiglie per la frequenza di queste attività estive dedicate a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2019-2020 una scuola primaria o secondaria di primo grado. Per chi si trova in situazione di disabilità la fascia di età potrà subire modifiche. Fino al 15 giugno le famiglie interessate, con il minore e almeno un genitore residenti nel Comune di Siena, potranno presentare domanda per i contributi inviando il modulo, con i relativi allegati, a mezzo posta elettronica certificata a comune.siena@postacert.toscana.it oppure con con consegna diretta all'Ufficio Protocollo, Palazzo Pubblico, piazza del Campo 1.