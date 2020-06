Siena, paura e rabbia: gli effetti psicologici del Coronavirus. Attiva la linea di aiuto: 800 33 69 88

di Alessandro Lorenzini

Paura, senso di costrizione, rabbia: sono le reazioni e i problemi psicologici più comuni durante un periodo di chiusura totale e di pandemia come quello che abbiamo vissuto a causa del Coronavirus. Lo sottolinea la dottoressa Monica Fantechi della Unità operativa di Psicologia di Siena. Non solo: gli sviluppi e l’evoluzione dell’emergenza, le nuove situazioni che si stanno creando giorno per giorno all’interno dei rapporti sociali e i relativi cambiamenti, potranno portare a situazioni fuori dall’ordinario. Anche per questo la Asl Toscana sud est ha attivato, durante il periodo di “reclusione” casalinga, la linea di supporto psicologico Help Line. Adesso che è scattata la fase 2, ha deciso di proseguire quest’esperienza. I destinatari sono coloro che, vivendo il disagio del contesto di emergenza, sentono il bisogno di essere ascoltati e di ricevere sostegno professionale. “Attraverso la Help Line di supporto psicologico - spiega proprio Monica Fantechi - è possibile l'ascolto attivo, che tende a contenere e normalizzare i vissuti, ma anche interventi brevi, eventualmente ripetibili, con l’ausilio di tecniche di stabilizzazione emotiva, volti a ristabilire l’equilibrio della persona. Viene inoltre svolto un lavoro di analisi della domanda della cittadinanza, una sorta di filtro che consente, ove necessario, l’invio mirato ad altri specialisti dei servizi territoriali. Non dobbiamo dimenticare che provare paura, senso di costrizione, rabbia per la limitazione delle nostre abitudini e libertà costituiscono reazioni «normali» a una situazione fuori dall’ordinario. Accettare ed accogliere le sensazioni, invece, costituisce il primo passo per costruire una resilienza. Il Covid è un fenomeno dinamico, che richiede un adattamento nel tempo alle diverse forme espressive del virus. Per questo la nostra Help line è ancora attiva e proseguirà nei mesi a venire. Siamo consapevoli che buona parte del disagio della popolazione debba ancora emergere, ma il supporto psicologico costituisce uno dei cardini della rete di controllo e contenimento degli effetti patologici di questa pandemia”. All'inizio dell'emergenza sanitaria era stato previsto un supporto psicologico tramite email (supportopsycovidsi@uslsudest. toscana.it) per i dipendenti Asl impegnati nella gestione dei pazienti Covid. Andando avanti, però, è emersa la necessità di ampliare anche alla popolazione, per offrire un aiuto ad affrontare il difficile e inaspettato evento. Da qui la creazione della linea di aiuto psicologico con il numero verde 800 33 69 88.