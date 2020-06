Siena-Firenze, De Mossi a Regione e Anas: "Ci dicano se l'Autopalio è una strada sicura"

Siena, il dopo Coronavirus e le strade. Il sindaco De Mossi non si è limitato a scrivere al premier Giuseppe Conte e alla ministra Paola De Micheli. Ha inviato anche una lettera alla Regione Toscana e all'Anas. A Enrico Rossi, presidente della Toscana, e a Vicenzo Ceccarelli, assessore alle infrastrutture, oltre che ai vertici Anas (che ha competenza per la Siena-Firenze), De Mossi chiede invece “informazioni in ordine allo stato manutentivo del raccordo autostradale Autopalio e in particolare se sussistano le condizioni di sicurezza per l’attraverso dei numerosi cavalcavia che si trovano su tutto il percorso”. Nella missiva il sindaco di Siena prosegue chiamando in causa le ferrovie: “Nel caso in cui non vi siano certezze che la strada, i ponti e i cavalcavia non garantiscano gli adeguati standard di percorrenza agli attuali canoni di sicurezza, si chiede fin da ora che le ferrovie provvedano a incrementare il numero delle corse sulla tratta ferroviaria Siena-Firenze, senza fermate intermedie per consentirne l’arrivo da e per Siena con costante e sicura percorrenza”. “Tutto ciò – ricorda Luigi De Mossi – indipendentemente dall’esistenza di un piano di manutenzione sul detto percorso, poiché la sicurezza delle strutture si declina sull’attualità”.