Siena-Grosseto, il sindaco De Mossi scrive a Conte: "Lavori strada per il mare, serve il sistema Morandi"

di Alessandro Lorenzini

Manutenzione, completamento, sistemazione e riqualificazione delle infrastrutture come chiavi per il rilancio turistico (e quindi economico) di Siena e del territorio. E’ una delle idee che vuole portare avanti il sindaco della città del Palio, Luigi De Mossi, nella fase post emergenza Covid, per affrontare le complicate questioni economiche che si troveranno di fronte tanti operatori del territorio. Per questo il primo cittadino di Siena ha inviato due lettere ufficiali: una al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e al ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli. L’altra è stata spedita al presidente della regione, all’assessore regionale alle infrastrutture, al presidente e all’amministratore delegato di Anas, al presidente e all’amministratore delegato delle ferrovie. In entrambe, in sostanza, si chiede il miglioramento immediato (attraverso una celere partenza dei cantieri) delle infrastrutture che collegano Siena: avere arterie migliori significa avere maggiori possibilità di attrarre turisti, in una fase di difficoltà dove la scelta di un luogo di vacanza può dipendere anche dalla facilità di collegamenti. Non solo: migliorare i collegamenti significherebbe dare una mano all’economia locale, in termini di export e import e anche favorire, attraverso i lavori stessi, aziende del territorio, naturalmente senza infrangere le norme sugli appalti pubblici. Questioni che investono Siena, ma non solo: sono coinvolti anche i territori della Toscana del Sud e della provincia.

A Conte e a De Micheli il primo cittadino chiede la possibilità di parificare la Siena – Grosseto al ponte Morandi per quanto riguarda la sburocratizzazione delle procedure per i cantieri, in modo da completare la parte di strada che deve essere ancora raddoppiata. “In considerazione dell’eccezionale clima di emergenza – scrive De Mossi – determinato dalla pandemia e dai lunghi anni trascorsi per il completamento della E78 Grosseto-Fano, vi chiedo se gli ultimi lotti (9 e 4) possano usufruire delle agevolazioni, in termini di appalti, legati alla vicenda del ponte Morandi a Genova. Tutto ciò al fine di consentire un più agile deflusso e favorire il turismo interno, anche per recarsi presso le coste del basso Tirreno che potrebbe incrementare e implementare l’economia sia della mia città che di tutte le zone costiere”. Per il ponte Morandi sono state previste, fra le altre cose, agevolazioni per gli imprenditori locali, oltre a tutte quelle comprese nel “decreto Genova”.