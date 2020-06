Morte David Rossi richiesta archiviazione abusi di ufficio e festini, Pierluigi Piccini preferisce non parlare

Pierluigi Piccini per ora preferisce non parlare. L'ex sindaco di Siena non commenta la richiesta di archiviazione dei pm di Genova sui presunti abusi d'ufficio nelle indagini del caso Davi Rossi, presunti abusi legati agli ipotetici festini che avrebbero coinvolto personaggi di spicco della città. La procura di Genova, competente sull'operato dei magistrati senesi, ora dovrà valutare anche le querele presentate dagli stessi pm di Siena nei confronti della trasmissione Le Iene e di Pierluigi Piccini. Da loro, infatti, è nato il fascicolo di cui è stata chiesta l’archiviazione: in particolare da un’intervista a Piccini trafugata e poi trasmessa da Le Iene e dalle successive testimonianze mandate in onda nelle puntate successive. L'ex capo della comunicazione di Banca Mps è scomparso il 6 marzo 2013, la sua morte è stata archiviata per due volte come suicidio. La famiglia di Rossi è comunque al lavoro per presentare una nuova istanza di apertura delle indagini.